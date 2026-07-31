La Justicia italiana le dio la razón a Wanda Nara: podrá traer a sus hijas sin pasar por Icardi

El problema central estaba relacionado con la necesidad de obtener nuevos pasaportes y determinar si para ello resultaba indispensable contar con la firma de ambos progenitores. Finalmente, la jueza Bassi estableció que no sería necesario el consentimiento paterno para avanzar con la emisión de los nuevos documentos. La medida fue comunicada públicamente tanto por Wanda como por su abogada, Ana Rosenfeld.

Wanda Nara celebró en las redes el fallo de la Justicia italiana contra Icardi

La empresaria compartió la noticia en sus redes sociales y celebró el resultado del proceso judicial. “La jueza ITALIANA, acaba de resolver a favor de mis hijas, no se necesita el consentimiento del Padre para tener el pasaporte y volver a la Argentina. Se hizo justicia también en Italia. Tendrán solo la firma de la madre para tener el pasaporte que les ‘robaron’”, expresó.

La resolución adquiere especial relevancia porque no solamente permite iniciar el trámite de los nuevos pasaportes, sino que también despeja el obstáculo que existía para el regreso de las menores a la Argentina. La Justicia italiana consideró que la urgencia del caso justificaba habilitar el procedimiento sin esperar la autorización del padre.

La Justicia ordenó que Mauro Icardi ya no pueda salir del país por el conflicto con Wanda Nara

El documento judicial también hizo referencia al desacuerdo existente entre los progenitores y a la falta de colaboración denunciada para completar los trámites de renovación o duplicación de los pasaportes. Frente a ese escenario, la jueza decidió priorizar el interés de las niñas y permitir que la documentación pueda ser gestionada con la intervención exclusiva de la madre.

El conflicto se desarrolla en un contexto de alta tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi, quienes atraviesan un proceso de divorcio y mantienen distintos reclamos vinculados con sus hijas. La disputa involucra procedimientos y decisiones adoptadas en diferentes jurisdicciones, lo que volvió más compleja la resolución de cada uno de los asuntos pendientes.