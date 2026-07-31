La Justicia italiana le dio la razón a Wanda Nara: podrá traer a sus hijas sin pasar por Icardi
Un tribunal de Milán autorizó de manera urgente la emisión de nuevos documentos para Francesca e Isabella y determinó que no será necesaria la autorización del padre.
Wanda Nara obtuvo una resolución favorable en Italia en medio del conflicto que mantiene con Mauro Icardi. La Justicia de ese país autorizó la emisión de nuevos pasaportes para Francesca e Isabella Icardi sin que sea necesaria la firma o autorización del padre, una decisión que permitirá avanzar con la documentación de las menores y facilitar su regreso a la Argentina.
La resolución fue adoptada por el Tribunal de Milán, bajo la intervención de la jueza Cristina Bassi, perteneciente a la Sección VIII Civil. El pedido había sido presentado por la empresaria argentina de manera urgente ante la falta de acuerdo y colaboración de su expareja para realizar los trámites correspondientes a los documentos de las niñas.
La solicitud judicial fue registrada el 27 de julio de 2026 y planteó la necesidad de una intervención inmediata para garantizar los derechos de las menores. Entre los argumentos presentados se encontraba la necesidad de preservar su identidad y permitir su libre circulación, ante la imposibilidad de obtener los pasaportes mediante el procedimiento habitual.
El tribunal italiano resolvió hacer lugar al pedido y estableció que la autorización tendría carácter urgente y sería ejecutable de manera inmediata. De esta forma, la documentación podrá ser gestionada sin que sea necesario contar con la participación del progenitor. La decisión representa un avance importante para Nara, que había quedado en una situación compleja debido a la falta de documentación de sus hijas.
Según se informó, los pasaportes de Francesca e Isabella habían sido sustraídos mientras se encontraban en Italia, lo que impedía que las menores pudieran viajar con normalidad hacia la Argentina. La pérdida de los documentos generó una serie de trámites que involucraron tanto a organismos consulares como a la Justicia italiana.
El problema central estaba relacionado con la necesidad de obtener nuevos pasaportes y determinar si para ello resultaba indispensable contar con la firma de ambos progenitores. Finalmente, la jueza Bassi estableció que no sería necesario el consentimiento paterno para avanzar con la emisión de los nuevos documentos. La medida fue comunicada públicamente tanto por Wanda como por su abogada, Ana Rosenfeld.
Wanda Nara celebró en las redes el fallo de la Justicia italiana contra Icardi
La empresaria compartió la noticia en sus redes sociales y celebró el resultado del proceso judicial. “La jueza ITALIANA, acaba de resolver a favor de mis hijas, no se necesita el consentimiento del Padre para tener el pasaporte y volver a la Argentina. Se hizo justicia también en Italia. Tendrán solo la firma de la madre para tener el pasaporte que les ‘robaron’”, expresó.
La resolución adquiere especial relevancia porque no solamente permite iniciar el trámite de los nuevos pasaportes, sino que también despeja el obstáculo que existía para el regreso de las menores a la Argentina. La Justicia italiana consideró que la urgencia del caso justificaba habilitar el procedimiento sin esperar la autorización del padre.
El documento judicial también hizo referencia al desacuerdo existente entre los progenitores y a la falta de colaboración denunciada para completar los trámites de renovación o duplicación de los pasaportes. Frente a ese escenario, la jueza decidió priorizar el interés de las niñas y permitir que la documentación pueda ser gestionada con la intervención exclusiva de la madre.
El conflicto se desarrolla en un contexto de alta tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi, quienes atraviesan un proceso de divorcio y mantienen distintos reclamos vinculados con sus hijas. La disputa involucra procedimientos y decisiones adoptadas en diferentes jurisdicciones, lo que volvió más compleja la resolución de cada uno de los asuntos pendientes.
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