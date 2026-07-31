Mauro Icardi respondió al fallo que benefició a Wanda Nara: "Los padres también tenemos derechos"
El futbolista cuestionó la decisión del Tribunal de Milán que habilitó a su exesposa a gestionar los pasaportes de Francesca e Isabella sin su autorización.
Mauro Icardi reaccionó públicamente después de que la Justicia italiana resolviera a favor de Wanda Nara en el conflicto por la documentación de sus hijas. El Tribunal de Milán autorizó a la empresaria a tramitar nuevos pasaportes para Francesca e Isabella sin la firma del futbolista y, horas después de conocerse la decisión, el delantero utilizó sus redes sociales para expresar su postura y cuestionar distintos aspectos vinculados con la situación familiar.
A través de un extenso texto publicado en sus plataformas digitales, el goleador hizo especial hincapié en el impacto emocional que, según su visión, la disputa entre los adultos tuvo sobre las menores. El futbolista sostuvo que sus hijas pasaron de tener “una infancia normal” a atravesar una situación marcada por “una exposición permanente” y por lo que definió como un alejamiento de su figura paterna.
En su publicación, además, hizo referencia a informes de profesionales que, según aseguró, analizaron la situación de las niñas. Icardi afirmó que esos documentos hablan de un profundo daño psicológico y cuestionó la influencia que, desde su perspectiva, habría tenido el conflicto entre los adultos.
El descargo de Mauro Icardi tras el fallo de la Justicia italiana a favor de Wanda Nara
El delantero sostuvo que sus hijas fueron diagnosticadas como “rotas psicológicamente” y con “un lenguaje de adulto implantado por su madre”. También aseguró que ese comportamiento, de acuerdo con los informes que mencionó, “no se hace presente estando con su padre”.
A partir de esos argumentos, el artillero del Galatasaray planteó que las diferencias entre los padres no deberían terminar afectando a sus hijas: “Ningún conflicto entre adultos puede justificar semejante nivel de sufrimiento para dos niñas”, escribió, dejando en claro que considera que el conflicto familiar excedió una disputa exclusivamente entre él y Wanda.
El futbolista cerró su mensaje con una frase que rápidamente llamó la atención y que sintetizó el reclamo que buscó transmitir: “Los padres también tenemos derechos”. Además, incluyó una consideración vinculada con el aspecto jurídico del conflicto. “No podés construir derechos sobre un hecho ilícito ni trasladar el centro de vida de un hijo sin el consentimiento del otro progenitor”, afirmó.
Wanda Nara podrá traer a sus hijas a la Argentina sin pasar por Icardi
El mensaje de Icardi se conoció después de una resolución de la jueza Cristina Bassi, del Tribunal de Milán, que habilitó a Wanda Nara a gestionar los pasaportes de las menores ante las autoridades italianas sin necesidad de contar con la presencia, la firma o la cooperación del padre.
La presentación judicial de Wanda se había realizado el 27 de julio, luego de que los pasaportes de Francesca e Isabella fueran robados durante su estadía en Italia. La falta de documentación impedía que las niñas pudieran trasladarse con normalidad y generó una serie de gestiones ante autoridades argentinas e italianas.
La decisión fue declarada de ejecución inmediata y se ordenó comunicarla a la Questura de Milán para avanzar con la expedición de los nuevos documentos. Además, el tribunal estableció que Icardi deberá afrontar las costas procesales, fijadas inicialmente en 3.000 euros, junto con los gastos adicionales correspondientes.
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