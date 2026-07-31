Mauro Icardi respondió al fallo que benefició a Wanda Nara: "Los padres también tenemos derechos"

El futbolista cerró su mensaje con una frase que rápidamente llamó la atención y que sintetizó el reclamo que buscó transmitir: “Los padres también tenemos derechos”. Además, incluyó una consideración vinculada con el aspecto jurídico del conflicto. “No podés construir derechos sobre un hecho ilícito ni trasladar el centro de vida de un hijo sin el consentimiento del otro progenitor”, afirmó.

Wanda Nara podrá traer a sus hijas a la Argentina sin pasar por Icardi

El mensaje de Icardi se conoció después de una resolución de la jueza Cristina Bassi, del Tribunal de Milán, que habilitó a Wanda Nara a gestionar los pasaportes de las menores ante las autoridades italianas sin necesidad de contar con la presencia, la firma o la cooperación del padre.

La presentación judicial de Wanda se había realizado el 27 de julio, luego de que los pasaportes de Francesca e Isabella fueran robados durante su estadía en Italia. La falta de documentación impedía que las niñas pudieran trasladarse con normalidad y generó una serie de gestiones ante autoridades argentinas e italianas.

La decisión fue declarada de ejecución inmediata y se ordenó comunicarla a la Questura de Milán para avanzar con la expedición de los nuevos documentos. Además, el tribunal estableció que Icardi deberá afrontar las costas procesales, fijadas inicialmente en 3.000 euros, junto con los gastos adicionales correspondientes.