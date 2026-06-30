El polémico audio de Zulma Lobato que filtró Jazmín La Cuerpo: la colecta millonaria terminó en escándalo
Jazmín La Cuerpo, influencer que ayudó a la mediática, reveló detalles sobre el dinero recaudado y aseguró sentirse traicionada.
Zulma Lobato volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez no por un regreso mediático ni por una aparición televisiva. La ex vedette protagoniza una inesperada polémica luego de que se conociera qué habría ocurrido con la millonaria colecta que recibió tras pedir ayuda por su situación económica y habitacional.
Todo comenzó cuando se viralizó un video en el que Zulma pedía colaboración después de haber sido desalojada. En medio de la angustia, la mediática contó que no quería ir a un geriátrico porque no estaba dispuesta a separarse de Estrellita, su Caniche de 13 años, que se convirtió en su gran compañía.
La encargada de visibilizar su situación fue Jazmín La Cuerpo, quien no solo difundió el pedido de ayuda sino que también compartió el alias de Lobato para que sus seguidores pudieran transferir dinero. La influencer incluso se involucró personalmente en la vida de Zulma y mostró imágenes del difícil estado en el que se encontraba su casa.
De la solidaridad al escándalo
Sin embargo, en las últimas horas apareció un nuevo capítulo que cambió por completo la historia. Jazmín compartió un audio en el que afirmó que Zulma habría recaudado cerca de 11 millones de pesos y que luego habría convertido ese dinero a dólares para depositarlo en el banco.
La revelación generó una explosión en redes sociales. Muchos usuarios cuestionaron la situación y apuntaron contra la influencer, acusándola de haberse acercado a Lobato por interés. Pero Jazmín salió a responder y aseguró que se sintió profundamente decepcionada por la actitud de la mediática.
“Estoy muy triste”, expresó la influencer al contar cómo vivió el conflicto y dejar en claro que esperaba algún tipo de reconocimiento después de todo el acompañamiento que le brindó.
A la polémica se sumó un audio en el que se escucha a Zulma decir que “aguantaré un año en el geriátrico hasta que se vaya Javier Milei”, en diciembre del año que viene. La frase rápidamente se convirtió en otro de los puntos de discusión entre sus seguidores.
Meses atrás, la historia había tenido otro tono. Jazmín había mostrado la realidad que atravesaba Zulma dentro de su casa de Munro y explicó que decidió ayudarla luego de enterarse de que sufría acumulación compulsiva.
La vivienda estaba en un estado crítico, con basura, excremento de perro, botellas, bolsas, escombros y suciedad acumulada. La influencer había organizado una colecta y contó: “Tuvimos que ir con @lapepona_oficialok a limpiarle la casa a Zulma porque vivía en la miseria. Con $1.500.000 que donó la gente, le compramos la heladera, cocina y sus productos de limpieza, así como sus alimentos”.
Lo que parecía ser una historia de ayuda y solidaridad terminó transformándose en una pelea pública que dejó a Zulma Lobato nuevamente en el centro de todas las miradas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario