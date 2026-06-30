El polémico audio de Zulma Lobato que filtró Jazmín La Cuerpo: la colecta millonaria terminó en escándalo

“Estoy muy triste”, expresó la influencer al contar cómo vivió el conflicto y dejar en claro que esperaba algún tipo de reconocimiento después de todo el acompañamiento que le brindó.

A la polémica se sumó un audio en el que se escucha a Zulma decir que “aguantaré un año en el geriátrico hasta que se vaya Javier Milei”, en diciembre del año que viene. La frase rápidamente se convirtió en otro de los puntos de discusión entre sus seguidores.

Meses atrás, la historia había tenido otro tono. Jazmín había mostrado la realidad que atravesaba Zulma dentro de su casa de Munro y explicó que decidió ayudarla luego de enterarse de que sufría acumulación compulsiva.

La vivienda estaba en un estado crítico, con basura, excremento de perro, botellas, bolsas, escombros y suciedad acumulada. La influencer había organizado una colecta y contó: “Tuvimos que ir con @lapepona_oficialok a limpiarle la casa a Zulma porque vivía en la miseria. Con $1.500.000 que donó la gente, le compramos la heladera, cocina y sus productos de limpieza, así como sus alimentos”.

Lo que parecía ser una historia de ayuda y solidaridad terminó transformándose en una pelea pública que dejó a Zulma Lobato nuevamente en el centro de todas las miradas.