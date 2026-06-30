Homero Pettinato y Sofía Gonet desmintieron haberse reconciliado: "¿Un video de qué?"

Por su parte, La Reini lo desmintió respondiéndole a una seguidora en uno de sus videos de TikTok donde, de hecho, confirmaba que estaba alistándose para la segunda cita con un chico que conoció recientemente. "No soy yo", respondió la influencer, tras ser consultada sobre qué hacía junto a Homero, en alusión al video en cuestión.