Homero Pettinato y Sofía Gonet desmintieron haberse reconciliado: "¿Un video de qué?"
En las últimas horas, circuló en redes sociales un video donde pareciera que ambos están juntos. Al parecer, todo se trata de una confusión.
En las últimas horas, Pepe Ochoa (El Ejército de la Mañana, Bondi) dio a conocer un video donde, al parecer, Homero Pettinato y Sofía Gonet -más conocida como La Reini- habrían vuelto a verse en el departamento del hijo de Roberto Pettinato, con una aparente segunda oportunidad incluida.
"No voy a decir que es una reconciliación oficial, pero están en buenos términos. Hoy a la mañana los vieron salir del departamento de él, a los besos y de la mano, a la Reini y a Homero Pettinato", contó al aire Pepe, provocando la inmediata sorpresa de quienes compartían la mesa del programa.
Homero Pettinato y Sofía Gonet desmintieron haberse reconciliado
Lo cierto es que tanto Homero como Sofía se encargaron de negar las versiones que trascendieron en redes sociales, tras el comentario al aire de Ochoa. De hecho, el panelista de Olga fue abordado por los cronistas de espectáculos y desmintió categóricamente ser quien aparece en el video.
"¡Noooo! ¿Un video de qué...? Debe ser del año pasado", reaccionó sorprendido el joven. Fue entonces cuando confirmó que ya no se ven, aunque sí hace unos dos meses han intercambiado mensajes, ya con otro tono y lejos de los enojos del pasado.
Por su parte, La Reini lo desmintió respondiéndole a una seguidora en uno de sus videos de TikTok donde, de hecho, confirmaba que estaba alistándose para la segunda cita con un chico que conoció recientemente. "No soy yo", respondió la influencer, tras ser consultada sobre qué hacía junto a Homero, en alusión al video en cuestión.
Cabe señalar que la escandalosa ruptura de la influencer y el conductor tuvo su primer punto de quiebre a mediados de julio de 2025, pero escaló a su momento más tenso y definitivo a fines de diciembre de 2025, cuando la influencer expuso públicamente chats violentos de él y hubo graves acusaciones cruzadas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario