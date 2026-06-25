Zulma Lobato implora ayuda tras ser desalojada: "Si pierdo a la perra, termino con mi vida"

Pero la "consagración" llegó tras su arribo al programa de Marcelo Tinelli, donde exigía que la llamaran "Zulma de Tinelli". Durante ese año dorado, realizó giras por todo el país, llenó boliches de la comunidad LGBT y locales nocturnos, viajó en avión contratada para eventos y cobraba sumas importantes por sus apariciones.

Para ella, tras años de marginalidad, significaba haber alcanzado finalmente el estatus de "estrella".

zulma lobato

El ascenso de Zulma no estuvo exento de violencia simbólica. El formato televisivo de la época no la trataba como a una artista, sino como a un objeto de burla.

El punto de quiebre de este consumo irónico ocurrió en 2011, cuando Zulma sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) en vivo en los estudios de Crónica TV. En lugar de cortar la transmisión para asistirla de inmediato, las cámaras continuaron encendidas registrando su descompensación.

Años más tarde, la justicia argentina fallaría a favor de Zulma, condenando al canal por daños, perjuicios y violación de la intimidad, argumentando que se priorizó el rating por sobre la salud y la dignidad de una persona.

Como suele ocurrir con los fenómenos mediáticos efímeros, la pantalla chica se cansó del personaje y le dio la espalda. Sin propuestas laborales fijas y habiendo gastado rápidamente sus ingresos en subsistir (y en costear su transición de género), comenzó su declive.