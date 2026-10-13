La reacción de Valentín Yankelevich al comunicado de Darío Giordano

Los años de conflicto por la tenencia de los chicos

En la misma entrevista, el productor evocó el extenso recorrido judicial que, según contó, debió afrontar para que sus nietos dejaran de vivir con Giordano. El proceso se prolongó durante tres años y medio e incluyó presentaciones judiciales, apelaciones y la intervención de profesionales encargados de evaluar la situación familiar.

Yankelevich también recordó la resistencia de Valentín a reencontrarse con su padre cuando tenía 15 años. De acuerdo con su relato, los defensores de menores le planteaban que debía mantener ese encuentro, pero el adolescente expresó con firmeza su negativa: “No lo quiero ver nunca más en mi vida”.