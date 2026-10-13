La reacción de Valentín Yankelevich al comunicado de Darío Giordano
Gustavo Yankelevich reveló la conversación que mantuvo con su nieto después de que Darío Giordano difundiera su descargo público.
Gustavo Yankelevich volvió a quedar en el centro de la controversia familiar tras referirse a las denuncias de sus nietos Franco y Valentín contra Darío Giordano. En diálogo con Eduardo Feinmann por Radio Mitre, el productor contó cómo reaccionó el joven piloto cuando tomó conocimiento del comunicado en el que su padre rechazó las acusaciones de violencia.
Según relató, Valentín Yankelevich se comunicó con él apenas se conoció el descargo y le hizo una pregunta que sintetizó su desconcierto: “¿Vos leíste esto?”. A partir de esa conversación, Yankelevich expuso su propia lectura de la respuesta de Giordano y sostuvo que el productor había desaprovechado una oportunidad para adoptar otra postura frente a sus hijos.
“Tenía la posibilidad después de tantos años de pedir perdón y de decir ‘me equivoqué’”, recordó que le planteó su nieto. Luego, al evaluar la posición de su exyerno, agregó: “Lo hubiera dejado mejor parado que insistir en que es inocente y no tiene nada que ver. Pero bueno, cada uno es como es”.
El descargo de Darío Giordano y la respuesta de Yankelevich
La declaración de Gustavo se produjo después de que Giordano difundiera un comunicado para rechazar los señalamientos de sus hijos, quienes describieron presuntos episodios de violencia física y psicológica durante su infancia. En su respuesta, el padre negó que hubieran ocurrido hechos de esa naturaleza y mencionó el sobreseimiento que, según afirmó, obtuvo en 2018 en el marco de la causa judicial.
Yankelevich, sin embargo, defendió el testimonio de sus nietos y cuestionó la versión presentada por su exyerno. “Los chicos están contando la verdad, no están contando su verdad. Están contando la verdad”, manifestó, en un respaldo explícito a los relatos de Franco Yan y Valentín.
Los años de conflicto por la tenencia de los chicos
En la misma entrevista, el productor evocó el extenso recorrido judicial que, según contó, debió afrontar para que sus nietos dejaran de vivir con Giordano. El proceso se prolongó durante tres años y medio e incluyó presentaciones judiciales, apelaciones y la intervención de profesionales encargados de evaluar la situación familiar.
Yankelevich también recordó la resistencia de Valentín a reencontrarse con su padre cuando tenía 15 años. De acuerdo con su relato, los defensores de menores le planteaban que debía mantener ese encuentro, pero el adolescente expresó con firmeza su negativa: “No lo quiero ver nunca más en mi vida”.
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