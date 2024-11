El presunto romance de Tini Stoessel y Young Miko desató una feroz interna familiar: qué pasó

“Ustedes saben que el romance de Tini Stoessel con Young Miko es un hecho, yo te lo conté hace tiempo y todos esperamos que lo blanqueen porque se las ve felices”, dijo el conductor.

Todos los detalles de la interna familiar por el presunto romance de Tini Stoessel y Young Miko

Tini Stoessel young miko

Y agregó: “Pero si bien entre ellas está todo espectacular existe una fuerte interna en la familia de la triple T porque no cayó bien este romance, no cayó bien en los padres de Tini y es sólo un 2% lo que voy a contar hoy de lo que sé”.

“Por motivos que no quiero profundizar a mi me dicen que la mamá de Tini, Mariana Muzlera, no está de acuerdo con este nuevo amor que vive su hija”, dijo.

Además, añadió: “Llegado el momento lo haré pero hoy solamente te voy a contar lo que me cuenta una persona que forma parte del círculo íntimo de Tini. El textual fue ‘está todo demasiado tenso en la casa de los Stoessel con este romance’. Imagínate que está relación va para el año y todavía no se generó un encuentro”, manifestó Etchegoyen en su programa.

Luego opinó: "Yo creo que los padres de Tini no sueltan a De Paul que de vez en cuando lo siguen viendo. Encima se le suma que como te adelanté hace mucho tiempo, Alejandro ya no es el manager de su hija, ahí hubo un quiebre en lo profesional también”.