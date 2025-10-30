El productor de "Bendita" rompió el silencio tras los rumores de salida de Beto Casella: qué dijo

En ese sentido, Juan Etchegoyen profundizó su información: “Hablé hace un rato con Leo González que hasta acá no se había referido a la situación. Yo la semana pasada en este programa hablé con Any Ventura, Alejandra Maglietti y también con Edith Hermida pero ahora le toca el turno al productor histórico del ciclo”.

“La única que me aseguró hasta acá que se va si Beto pega el portazo es Any Ventura, las demás van a seguir en el canal si no pasa nada raro”, agregó Etchegoyen en su programa antes de leer la palabra de Leo.

“Cómo andas Juan! No tengo mucho para decir, no tenemos todavía notificación de nadie sobre su salida de bendita. Beto tampoco me confirmó nada, por lo tanto seguimos trabajando como siempre”, respondió tajante Leo, el productor del ciclo de el nueve.