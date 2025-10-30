El productor de "Bendita" rompió el silencio tras los rumores de salida de Beto Casella: qué dijo
El conductor finalizaría su histórico ciclo en diciembre. Edith Hermida quedaría al frente del programa.
Después de dos décadas ininterrumpidas al frente de Bendita, Beto Casella dejará El Nueve. Aunque la salida todavía no fue confirmada oficialmente, diversas fuentes confirman que el ciclo cerrará el 20 de diciembre. El conductor ya trabaja en un nuevo proyecto que debutaría en América TV a mediados de febrero, en el horario de 22 a 23.30.
Según revelaron fuentes del canal, Casella se irá sin llevarse el nombre del clásico envío de archivo y humor televisivo, que continuará en la grilla de El Nueve con nueva conducción. Todo apunta a que a partir del 1 de enero la nueva conductora sería Edith Hermida, la histórica compañera de Casella. El resto de los panelistas se iría a América.
La salida de Casella se venía gestando desde hace meses. El conductor había manifestado su malestar con la emisora por la falta de apoyo y de recursos. La tensión derivó en un episodio en el que el equipo completo se ausentó de una grabación alegando enfermedad, dejando el estudio vacío. Desde entonces, la relación con el canal no logró recomponerse.
En ese sentido, Juan Etchegoyen profundizó su información: “Hablé hace un rato con Leo González que hasta acá no se había referido a la situación. Yo la semana pasada en este programa hablé con Any Ventura, Alejandra Maglietti y también con Edith Hermida pero ahora le toca el turno al productor histórico del ciclo”.
“La única que me aseguró hasta acá que se va si Beto pega el portazo es Any Ventura, las demás van a seguir en el canal si no pasa nada raro”, agregó Etchegoyen en su programa antes de leer la palabra de Leo.
“Cómo andas Juan! No tengo mucho para decir, no tenemos todavía notificación de nadie sobre su salida de bendita. Beto tampoco me confirmó nada, por lo tanto seguimos trabajando como siempre”, respondió tajante Leo, el productor del ciclo de el nueve.
