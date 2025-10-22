Alejandra Maglietti rompió el silencio sobre la salida de Beto Casella de "Bendita": qué dijo
Los rumores indican que la panelista podría quedarse en El Nueve tras la salida de Casella y, ahora, fue ella misma quien aclaró la situación.
El anuncio de que Beto Casella se trasladará a América TV para realizar un nuevo programa en 2026, dejando El Nueve, ha desatado una ola de especulaciones sobre los panelistas que lo acompañarán. Una de las figuras centrales en estos rumores es Alejandra Maglietti, actualmente de licencia por maternidad. El periodista Juan Etchegoyen conversó con la panelista, quien se refirió por primera vez a su situación.
Etchegoyen comenzó repasando el contexto, incluyendo las especulaciones sobre la continuidad del ciclo en El Nueve: “Yo tengo la información como te dije la semana pasada de que Edith Hermida conducirá Bendita el año que viene y dicen algunos que Any Ventura se iría con Beto y la que falta que hable es Alejandra Maglietti que elige este programa para manifestar sus sensaciones”.
El periodista destacó un punto crucial en la interna del programa: “Las únicas tres personas que están en relación de dependencia con el canal son ellas”. Aunque el rumor sobre la posible partida de Any Ventura junto a Casella es fuerte, Etchegoyen expresó sus dudas: “A mi me cuesta creer que Any se vaya con Beto teniendo tantos años en el canal pero algunos dicen eso”.
Tras preparar el escenario de las especulaciones, Juan Etchegoyen leyó la palabra de Alejandra Maglietti, quien rompió el silencio sobre el tema.
Alejandra Maglietti fue tajante en su respuesta al ser consultada sobre su futuro laboral y la mudanza de Casella a América.
“Hola Juan ¿cómo estas?, todavía no hay nada firmado. Justo escuché a Beto en Intrusos diciendo eso recién y yo dependo también de lo que Beto decida. Yo soy empleada del canal hace 15 años. Y justo como estoy de licencia no sé mucho más que esto", fue la respuesta de la panelista.
Etchegoyen concluyó su análisis sobre el futuro de Maglietti, poniendo en relieve su situación laboral: “De esta manera se expresa Alejandra sobre lo que está pasando. Yo creo que es muy difícil que se vaya a America y no porque Beto no la llame sino por su situación laboral de mucho tiempo con el canal, además no sé cuando termina su licencia”.
