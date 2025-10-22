Alejandra Maglietti rompió el silencio sobre la salida de Beto Casella de "Bendita": qué dijo

“Hola Juan ¿cómo estas?, todavía no hay nada firmado. Justo escuché a Beto en Intrusos diciendo eso recién y yo dependo también de lo que Beto decida. Yo soy empleada del canal hace 15 años. Y justo como estoy de licencia no sé mucho más que esto", fue la respuesta de la panelista.

Etchegoyen concluyó su análisis sobre el futuro de Maglietti, poniendo en relieve su situación laboral: “De esta manera se expresa Alejandra sobre lo que está pasando. Yo creo que es muy difícil que se vaya a America y no porque Beto no la llame sino por su situación laboral de mucho tiempo con el canal, además no sé cuando termina su licencia”.