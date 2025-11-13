El proyecto de Cinthia Fernández contra los deudores de alimentos que encendió el debate

La influencer —madre de Bella y Charis junto a Matías Defederico, con quien tuvo varios conflictos por la cuota alimentaria— respondió con firmeza: “No podés cargar nafta. Antes de cargar, hoy todos tenemos el DNI digital o puede ser presencial”. Según explicó, su iniciativa se apoyaría en un sistema de control obligatorio que bloquearía el acceso al combustible a los deudores.