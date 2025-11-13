El proyecto de Cinthia Fernández contra los deudores de alimentos que encendió el debate
Desde Tarde o Temprano, la panelista sorprendió al dar a conocer un proyecto controvertido inspirado en su vivencia personal como madre.
Cinthia Fernández volvió a ser noticia, aunque esta vez no por un escándalo mediático, sino por un proyecto que combina su formación académica, su experiencia personal y su constante defensa de los derechos de las madres.
Durante su cursada de la carrera de Derecho, la panelista contó que la facultad la impulsó a convertir sus vivencias en iniciativas concretas. Y lo hizo: en la más reciente emisión de Fractura Expuesta por Carnaval Stream, Cinthia presentó una propuesta que resultó tan innovadora como controvertida.
“Lo que a mí se me ocurrió es una propuesta muy interesante, que es que no puedan cargar nafta los deudores de alimentos. Que no puedan cargar ni nafta, ni gas, ni autos eléctricos también”, expresó sin filtros frente al micrófono.
La propuesta sorprendió de inmediato a los panelistas. Mariana Brey fue de las primeras en reaccionar: “¿Y cómo salta eso?”. Con calma, Cinthia respondió: “Vos cruzás los datos…”. Sin embargo, Brey insistió: “¿Y si pagan en efectivo?”
La influencer —madre de Bella y Charis junto a Matías Defederico, con quien tuvo varios conflictos por la cuota alimentaria— respondió con firmeza: “No podés cargar nafta. Antes de cargar, hoy todos tenemos el DNI digital o puede ser presencial”. Según explicó, su iniciativa se apoyaría en un sistema de control obligatorio que bloquearía el acceso al combustible a los deudores.
Más allá del aspecto técnico, Cinthia subrayó el trasfondo emocional y social de su planteo y concluyó: “Si vos tenés para llenarle el tanque a tu auto, ¿por qué no tenés para llenarle la heladera a tu hijo?”
