Netflix: la serie brasilera que tiene escenas subidas de tono y es imperdible
Con 10 episodios y la participación estelar de Jason Day, este megaproducción sudamericana narra una historia de drama y romance. Los detalles en la nota.
Durante los últimos años, las series cortas se convirtieron en la opción favorita de quienes buscan entretenimiento en las plataformas de streaming. A raíz de esta tendencia, Netflix, HBO y Disney+, entre otros sitios, comenzaron a incorporar este tipo de producciones, donde las historias de suspenso y drama ganaron protagonismo.
“Jugar con fuego”, una serie latinoamericana que combina romance y drama, presenta una temporada de 10 episodios y se volvió un éxito entre los espectadores. Además, su calidad le permitió ganarse reconocimientos internacionales, incluyendo premios en los New York Festival TV & Film Awards 2020 por su dirección y diseño artístico.
De qué trata "Jugar con fuego"
“Jugar con fuego” sigue la historia de Fabrizio, un hombre carismático que llega al Eje Cafetero colombiano despertando pasiones en quienes lo rodean. Su presencia genera conflictos inesperados y pone a prueba la estabilidad de quienes se cruzan en su camino.
El encanto de Fabrizio afecta especialmente a tres mujeres de alto perfil económico, entre ellas Martina y su hija Andrea, quienes se ven atrapadas en una trama de celos, deseo y secretos que amenaza con cambiar sus vidas.
Bajo la dirección de Andrés Marroquín, la serie ofrece episodios de unos 40 minutos, pensados para mantener al espectador completamente enganchado. Desde su llegada a Netflix en 2019, logró captar la atención por su combinación de romance, drama y tensión, convirtiéndose en una de las producciones latinoamericanas más vistas de la plataforma.
Reparto de "Jugar con fuego"
- Jason Day (Fabrizio Ramírez)
- Margarita Rosa de Francisco (Martina Gaiani de Jaramillo)
- Carlos Ponce (Jorge Jaramillo)
- Gaby Espino (Camila Peláez de Miller)
- Laura Perico (Andrea Jaramillo Gaiani)
- Alejandro Aguilar (Gildardo)
- Tony Plana (Peter Miller)
Tráiler de "Jugar con fuego"
