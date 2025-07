El reencuentro de Gimena Accardi con los Erreway tras el escándalo por su separación

image

“Qué emoción verlos volver. Me pone tan feliz por ustedes, es tan lindo verlos juntos disfrutando algo tan épico. Los quiero mucho”, escribió la actriz en sus redes, acompañando sus palabras con fotos del show, cargadas de nostalgia y cariño.

Antes de emprender su viaje, Gimena aclaró que no se trataba de una escapada para despejarse de la ruptura: “No me voy de vacaciones. Es un viaje programado hace un montón de tiempo. Son pocos días. Voy por un tema de laburo y voy a aprovechar que tengo amigos allá para estar tirada en la playa y leer un libro”, explicó, desactivando especulaciones.

image

Nico Vázquez mostró cómo transita su separación e hizo estallar las redes con un video "acompañado"

La separación de Nico Vázquez y Gime Accardi tras 18 años juntos desató todo tipo de comentarios y especulaciones sobre los motivos que los llevó a tomar esa triste decisión. De hecho, los protagonistas tuvieron que salir a aclarar que no hubo terceros en discordia y que todo fue desgaste.

A raíz de esto, la actriz viajó a España, vacaciones que ya tenía pactadas, y aprovechó para alejarse del foco mediático e intentar recomponerse tras este duro momento.

image

Por otro lado, Nico quedó en Buenos Aires, ya que está protagonizando Rocky en el teatro. En ese sentido, el actor hizo estallar las redes sociales al subir una historia de Instagram muy bien acompañado. Es que Vázquez se mostró en su departamento, recostado y acariciando a uno de sus gatitos. Luego, compartió otro video, donde se ve a otro de sus felinos.

Además, eligió un tema All You Need Is Love de Los Beatles para describir la felicidad que le dan sus gatitos. Sin dudas, esto tuvo una gran repercusión en las redes sociales.

image