Joaquín Levinton contó su inesperada experiencia con el cajón de pilates: "Quedé duro"

“Fui y había cuatro señoras mayores que yo. No llegué ni a sentarme en la cama porque agarré una caja de madera y me quedé duro. No llegué ni a probar hacer pilates, estaba bien, pero ese movimiento me dejó rígido”, recordó Levinton sobre el preciso momento en que su cuerpo colapsó.

La frustración del cantante aumentó al observar la facilidad con la que el resto de las asistentes manejaba el equipamiento, mientras él quedaba inmovilizado por una lesión repentina.

Lo que debía ser una mejora para su salud se transformó rápidamente en un calvario médico que lo obligó a abandonar cualquier intento de continuar con la actividad. El esfuerzo realizado con ese objeto aparentemente ligero tuvo consecuencias directas sobre su columna.

“Ahí tuve que empezar una carrera cuesta arriba para poder sacarme el dolor ciático. El cajón no pesaba nada, las señoras lo levantaban como si nada”, detalló con ironía sobre la desproporción entre el peso del elemento y la magnitud de su dolencia. Tras este episodio, Joaquín no solo dejó de asistir a las clases de pilates, sino que se enfrentó a un proceso de recuperación que, por el momento, lo mantiene alejado de las camas de reforma y los estiramientos.