¿El Rey Felipe VI de España en pareja con Juliana Awada? Las razones por las que es imposible
En Intrusos aseguraron que la ex de Mauricio Macri estaría en pareja con el monarca español, pero es institucionalmente imposible.
Si hay algo que siempre marcó a las monarquías, de cualquier país, son los escándalos pero por una simple razón: su vida es tan hermética que no hay manera de conocerlos si no fuera por las notas o los inventos que habla la prensa. En las últimas semanas nos topamos, quizás, con el escándalo real más importante de los últimos años: Andrew Mountbatten - Windsor fue puesto bajo custodia por la policía británica por sus vínculos con Jeffrey Epstein.
Sin embargo, una vez pasada esa tormenta, ahora la monarquía española enfrenta el escándalo de la semana y Argentina está involucrado. Esto es porque en las últimas horas, Rodrigo Lussich aseguró en "Intrusos" que el Rey Felipe VI estaría en pareja con Juliana Awada, la ex primera Dama de la República y ex esposa de Mauricio Macri.
Según sus declaraciones, "el vínculo no es nuevo" y Awada, más conocida como "la hechicera" sería la tercera en discordia entre él y la Reina Letizia. “En el 2012 se habrían separado, sólo que están esperando el momento de anunciarlo porque esto está relacionado con un hecho político. Pasado ese momento, parece que hay vía libre”, contó después el conductor del programa.
Sin dudas, se trata de una noticia que abrió un escándalo sin precedentes y que, además, movió tanto a la prensa española como la argentina. Pero, a decir verdad, todas las declaraciones de Lussich son, prácticamente imposibles.
Por qué es imposible un romance entre Juliana Awada y Felipe IV de España
Si bien hace tiempo que los reyes de España enfrentan rumores de crisis e incluso de separación sin papeles, hay varias cuestiones a tener en cuenta. La primera es que, el no confirmar su separación no tiene nada que ver con la mayoría de edad de la heredera al trono como dijo Rodrigo Lussich, especialmente teniendo en cuenta que la Princesa Leonor ya tiene 20 años, por lo cual esa teoría quedaría descartada.
La segunda es que, de separarse, Letizia perdería el tratamiento de "Su Alteza Real", dejaría de ser consorte de España e incluso podría perder la patria potestad de sus hijas. Por lo que, en el caso de que el monarca español inicie un romance, la realidad es que no podría oficializar si tiene un poco de consideración por su esposa actual, algo que demostró a lo largo de los años.
La tercera y, probablemente, la más importante es que no solamente no hubo pruebas en "Intrusos", sino que además la única coincidencia que existió entre el monarca de España y la ex modelo fueron en actos institucionales cuando ella era Primera Dama y estaba casada con Mauricio Macri.
