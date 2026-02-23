¿El Rey Felipe VI de España en pareja con Juliana Awada? Las razones por las que es imposible

lussich awada

Por qué es imposible un romance entre Juliana Awada y Felipe IV de España

Si bien hace tiempo que los reyes de España enfrentan rumores de crisis e incluso de separación sin papeles, hay varias cuestiones a tener en cuenta. La primera es que, el no confirmar su separación no tiene nada que ver con la mayoría de edad de la heredera al trono como dijo Rodrigo Lussich, especialmente teniendo en cuenta que la Princesa Leonor ya tiene 20 años, por lo cual esa teoría quedaría descartada.

La segunda es que, de separarse, Letizia perdería el tratamiento de "Su Alteza Real", dejaría de ser consorte de España e incluso podría perder la patria potestad de sus hijas. Por lo que, en el caso de que el monarca español inicie un romance, la realidad es que no podría oficializar si tiene un poco de consideración por su esposa actual, algo que demostró a lo largo de los años.

La tercera y, probablemente, la más importante es que no solamente no hubo pruebas en "Intrusos", sino que además la única coincidencia que existió entre el monarca de España y la ex modelo fueron en actos institucionales cuando ella era Primera Dama y estaba casada con Mauricio Macri.