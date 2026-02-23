La casa real de España podría demandar a "Intrusos": las consecuencias de difundir fake news del Rey
"Intrusos" aseguró que el Rey de España estaría en pareja con Juliana Awada a pesar de estar casado. Cuáles son las graves consecuencias. Los detalles.
En las últimas horas se viralizó una noticia que resonó no solo en las redes sociales argentinas, sino también españolas. Esto es porque Rodrigo Lussich afirmó en su programa "Intrusos" que el Rey Felipe VI estaría en pareja con Juliana Awada, la ex esposa de Mauricio Macri y quien fuera Primera Dama de Argentina. Sin embargo, rápidamente se hizo oficial que esta noticia es falsa por varias razones, pero la primera de ella es que no se encontraron pruebas de una infidelidad del monarca a su esposa, Letizia Ortiz.
Tal es así que, teniendo en cuenta el nivel de desinformación y el hecho de que una casa Real fue involucrada en un escándalo de la prensa argentina con una figura internacional de por medio, como es la de Juliana Awada, las consecuencias serían terribles. Lo cierto es que, si bien, es evidente que esta información es falsa, el escándalo internacional podría haber sido demencial y a gran escala, especialmente porque se trata de una figura de poder dentro de España y que, de separarse, abriría un gran problema en la casa Borbón.
Si bien el monarca no tiene ninguna injerencia política dentro del país, sí es una de las personalidades más respetadas, al igual que su matrimonio con Letizia. Es por eso que, a pesar de que ya existieron rumores de infidelidad, nunca se hicieron oficiales ni tampoco se dijo nada tan especulativo como esto. Por esa razón "Intrusos" podría enfrentarse a una demanda millonaria por dañar la imagen de una casa Real.
Según lo que informó Lussich, los reyes estarían separados desde 2012 sin papeles con el fin de mantener la imagen pública. Tal es así que esto también sería motivo de difamación de no ser cierto, al igual que el hablar de una relación extramatrimonial. Es por eso que, según se especuló, la Casa Borbón estaría pensando en demandar al programa argentino por difamación, además de desmentir la noticia.
Lo cierto es que esta información ya llegó a la prensa española y el periodista fue no solamente duramente criticado, sino que además varios medios confirmaron que es algo bastante falso, especialmente por la cantidad de errores cronológicos con los que habla Rodrigo Lussich.
