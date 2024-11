El romántico gesto que L-Gante tuvo con Wanda Nara: qué hizo

“El último romántico”, escribió la empresaria, en alusión a una canción que hicieron juntos en 2022. De hecho, Elián Valenzuela la nombró antes de entonar las estrofas del tema. “Está allá la romántica”, señaló en un guiño a su flamante pareja.

l-gante wanda

“Desde que estás sola, solo conmigo quieres, no importa la hora, porque me prefieres. Él no dice nada, no hace nada, porque sabe bien que acá estamos bien, le mandamos bala. Yo ando de caravana y ella conmigo le coló por la ventana porque yo soy bien bandido”, dice el tema.

Wanda Nara y L-Gante blanquearon su relación

Wanda Nara y L-Gante blanquearon en los últimos días su relación, luego de dos años de idas y vueltas. Mediante con un vivo de Instagram, se besaron, expresaron sus sentimientos y confesaron el pacto para que la nueva relación funcione.

Ambos comentaron que su intención era “jugársela” por lo que sienten, por lo que se prometieron “darlo todo y arriesgarse” a pesar de las críticas y comentarios en contra de su amor. “¿Quién banca esto además de nadie?”, bromeó Wanda en un tono jocoso, mientras aclaraba que sus hijos estaban a favor de la pareja.

Por otro lado, Mauro Icardi, también tiene un rol protagónico en esta historia, ya que luego de confirmarse el romance, Yanina Latorre informó que el futbolista del Galatasaray volverá al país el 10 de noviembre.