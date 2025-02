El romántico ida y vuelta de Javier Milei y Yuyito González en la CPAC: "Es mi novia"

milei yuyito cpac

El rol de Yuyito

Desde que hicieron pública su relación, Yuyito González ha acompañado a Milei en diversos eventos, aunque ha señalado en varias ocasiones que no pretende ocupar un papel protocolar. En una reciente entrevista, explicó:

“No me voy a convertir en la señora de las damas de beneficencia. No me voy a disfrazar de lo que no soy”, sostuvo la ex vedette, dejando en claro que su relación con el presidente no implica un rol político ni institucional.

Además, aclaró que no siempre lo acompaña en sus actividades: “Miles de veces no lo he acompañado porque no me ha invitado, porque él hace su laburo, como yo hago el mío”.

Yuyito González defendió a Javier Milei tras el escándalo cripto: "Hay propósito de Dios"

Amalia "Yuyito" González rompió el silencio desde Miami tras la polémica por el caso de la criptomoneda $LIBRA, que involucra a su pareja, el presidente Javier Milei. La conductora contó con el apoyo de una productora que le organizó la estadía, gestionando canjes para alojamiento, traslados y actividades sin costo y muchos testigos aseguran que en cada lugar donde se presenta la acompaña un hombre que la espera en un auto, aunque no está claro si se trata de un custodio o un chofer privado.

Según la periodista Melisa Zurita, quien reside en Miami, Yuyito no solo participó en actividades religiosas en una Iglesia Evangélica, sino que también se dio tiempo para visitar un centro de estética. "Consiguió canjes de restaurantes, cafés, hoteles y hasta traslados. Publicó promociones de ropa y anteojos, y hasta el alojamiento fue canjeado a cambio de una entrevista", detalló Zurita en diálogo con Puro Show.

Tras ello, en una entrevista con Infobae, Yuyito expresó: "Estoy al lado de un hombre que está cuidando el futuro de mis nietos, de mis hijos y de toda la Argentina". Además, brindó declaraciones a una radio venezolana y se espera que hoy dé otra entrevista en Miami antes de partir a Washington, donde se reencontrará con Milei.

El discurso completo de Javier Milei en la CPAC

Embed Discurso del Presidente Javier Milei en el CPAC de Washington D.C., 2025. pic.twitter.com/QxjTUzb1i8 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 22, 2025