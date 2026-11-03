El ruego de Mario Pergolini a Javier Milei en la previa de la visita del papa León XIV: "Ni un tuit"

Papa León XIV

Y en tono irónico, completó: “El Papa vino kuka, no, no va eso. Va a parecer zurdo, va a parecer kuka pero no tiene nada que ver”.

Javier Milei y la visita del Papa

Javier Milei destacó la visita de León XIV a la Argentina y señaló que "este acontecimiento servirá para reforzar nuestro compromiso con los valores judeocristianos, que constituyen los cimientos de Occidente y de los cuales emana nuestra grandeza como civilización”.

El mandatario libertario sostuvo además que la visita papal reunirá a quienes comparten “una ascendencia religiosa común” y remarcó: “Habla de la importancia de la fe en nuestro presente. Presente que, dicho sea de paso, la necesita más que nunca”.

El mandatario libertario sostuvo además que la visita papal reunirá a quienes comparten “una ascendencia religiosa común” y remarcó: “Habla de la importancia de la fe en nuestro presente. Presente que, dicho sea de paso, la necesita más que nunca”.