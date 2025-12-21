Pity Álvarez volvió a los escenarios con un gran show en Córdoba

“Si dicen que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza: ¿Qué me va a juzgar dios? A mi que soy otro dios. Solo el universo me puede juzgar”, dijo el cantante, y rompió en llanto por la emoción de todo lo que estaba viviendo.

De cara a los próximos meses, Cristian Álvarez no tiene pactados shows ni grabaciones de canciones. De hecho, días atrás, José Palazzo anticipó que el próximo martes deberá presentarse ante la justicia para continuar con sus asuntos legales.