Luana Fernández ganó el liderazgo en Gran Hermano y tendrá un beneficio clave en la gala
La participante se impuso por primera vez en una prueba decisiva tras seis meses dentro de la casa y logró una ventaja que podría ser determinante.
Luana Fernández se convirtió en la nueva líder de Gran Hermano Generación Dorada tras imponerse en la prueba de liderazgo de la semana 26. La participante logró quedarse con el desafío después de superar a Solange Abraham en la instancia final y consiguió por primera vez este beneficio en lo que va de la competencia.
El desafío, llamado “Flash pong”, puso a prueba la precisión de las jugadoras. Las participantes debían lanzar pelotas de ping pong hacia un muro ubicado a sus espaldas y conseguir que ingresaran en tres frascos ubicados frente a ellas. Luana fue quien logró sumar la mayor cantidad de puntos y se quedó con la victoria.
El beneficio que tendrá Luana en la gala de Gran Hermano
A diferencia de lo que suele ocurrir con el liderazgo, esta semana Luana no contará con inmunidad y, por lo tanto, deberá enfrentarse a las decisiones de sus compañeros durante la gala de nominación.
Sin embargo, tendrá una herramienta importante para influir en el armado de la placa: podrá otorgarle cuatro votos a una de las participantes. De esta manera, la jugadora tendrá la posibilidad de inclinar la balanza y definir, en parte, quién queda más comprometida de cara a la próxima eliminación.
La victoria también tiene un condimento especial: Luana consiguió convertirse en líder por primera vez cuando la competencia ya atraviesa su semana 26 y seis meses de convivencia. En la final, derrotó a Solange Abraham, quien tampoco había logrado quedarse con una prueba de liderazgo durante el reality.
De esta manera, Luana se suma a Yisela “Yipio” Pintos, quien había conseguido el liderazgo la semana anterior, aunque en ambos casos sin contar con inmunidad. Ahora, todas las miradas estarán puestas en la decisión que tome Luana durante la próxima gala de nominación.
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