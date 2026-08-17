Quién se fue de Gran Hemano el lunes 17 de agosto
La actriz Alejandra Majluf se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano. Luana superó otra placa y ya se definieron las ocho mejores jugadoras.
A pesar de lo que marcaban las encuestas en las redes sociales previas a la gran definición de Gran Hermano, la votación final del público dio un giro inesperado. Finalmente, Majluf abandonó la casa luego de ganarle el duelo telefónico a Luana en una placa que fue cien por ciento negativa.
Los porcentajes de la eliminación en Gran Hermano
Tras la salida de la placa por voto positivo de Solange Abraham y Yisela “Yipio” Pintos, el conductor Santiago del Moro reveló los números finales del escrutinio. Las participantes que menos votos negativos recibieron fueron Charlotte Caniggia (0,8%), Tamara Paganini (1,2%) y Yanina Zilli (11,5%).
Finalmente, se confirmó que Alejandra Majluf fue la gran eliminada tras recibir el 57,1% de los votos en la placa final. Esta salida significó también que Jenny Mavinga, quien había ingresado a la casa como su invitada, tuviera que abandonar el certamen televisivo de forma inmediata.
La emotiva despedida de la actriz frente a las jugadoras
Antes de cruzar la puerta de salida, la actriz se despidió con mucha tranquilidad y le dedicó unas picantes palabras a Mariela Prieto, quien había pedido efusivamente su salida. "Mariela: se te dio, disfrutá que ya me voy", lanzó Majluf frente a sus compañeras.
"Simplemente para mí esto fue un sueño. No me lo esperaba y aprendí el juego en la casa. Cometí errores como todos, sé que me perdonan y que yo los perdono", declaró conmovida frente a las ocho mejores jugadoras del reality antes de abandonar las instalaciones.
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