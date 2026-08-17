MinutoUno

Quién se fue de Gran Hemano el lunes 17 de agosto

Espectáculos

La actriz Alejandra Majluf se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano. Luana superó otra placa y ya se definieron las ocho mejores jugadoras.

Quién se fue de Gran Hemano el lunes 17 de agosto

Quién se fue de Gran Hemano el lunes 17 de agosto

Quién se fue de Gran Hemano el lunes 17 de agosto

A pesar de lo que marcaban las encuestas en las redes sociales previas a la gran definición de Gran Hermano, la votación final del público dio un giro inesperado. Finalmente, Majluf abandonó la casa luego de ganarle el duelo telefónico a Luana en una placa que fue cien por ciento negativa.

Quién se fue de Gran Hemano el lunes 17 de agosto

Los porcentajes de la eliminación en Gran Hermano

Tras la salida de la placa por voto positivo de Solange Abraham y Yisela “Yipio” Pintos, el conductor Santiago del Moro reveló los números finales del escrutinio. Las participantes que menos votos negativos recibieron fueron Charlotte Caniggia (0,8%), Tamara Paganini (1,2%) y Yanina Zilli (11,5%).

Finalmente, se confirmó que Alejandra Majluf fue la gran eliminada tras recibir el 57,1% de los votos en la placa final. Esta salida significó también que Jenny Mavinga, quien había ingresado a la casa como su invitada, tuviera que abandonar el certamen televisivo de forma inmediata.

La emotiva despedida de la actriz frente a las jugadoras

Antes de cruzar la puerta de salida, la actriz se despidió con mucha tranquilidad y le dedicó unas picantes palabras a Mariela Prieto, quien había pedido efusivamente su salida. "Mariela: se te dio, disfrutá que ya me voy", lanzó Majluf frente a sus compañeras.

"Simplemente para mí esto fue un sueño. No me lo esperaba y aprendí el juego en la casa. Cometí errores como todos, sé que me perdonan y que yo los perdono", declaró conmovida frente a las ocho mejores jugadoras del reality antes de abandonar las instalaciones.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas