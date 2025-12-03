Nació Isidro, el primer hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort: el tierno posteo de la modelo
Llegó el momento que la mediática tanto esperaba: por fin pudo verle la cara a su bebé y la felicidad es total. "¡Bienvenido bebito!", lanzó en redes sociales.
La espera llegó a su fin: Rocío Marengo se convirtió en mamá en la mañana de este miércoles 3 de diciembre y la felicidad inunda su vida y la de su pareja, Eduardo Fort. De hecho, fue la misma modelo quien decidió compartir un tierno posteo en redes sociales, mostrando el antes, el durante y el después del nacimiento de Isidro.
Con la canción "Te esperaba" de Carlos Rivera, Marengo compiló momentos especiales que muestran la previa de la llegada de su primer hijo, así como también del momento en el que estaba naciendo. En el posteo, escribió: "¡¡¡Estamos muy felices!!! ¡¡¡Bienvenido bebito!!! Isidro Fort Marengo nació en el Sanatorio Otamendi a las 10:54 am y pesó 2,480 kg.", informó a sus seguidores.
"Gracias a todos por los mensajitos hermosos. Siempre me sentí muy acompañada, querida y apoyada por ustedes y no quiero dejarlos afuera de este momento tan mágico", continuó, emocionada. "No puedo dejar de agradecer como primera medida a mi obstetra Dr. Alejandro Falco... ¡rey, la rompés toda! A Marcela, Mariela, Federico, María Inés Viglierchio... ¡y a todo un equipo espectacular que hoy trajo a mi bebé al mundo! ¡Son enormes!", expresó con gratitud a los profesionales que la asistieron.
Reacciones en redes sociales al nacimiento de Isidro Fort Marengo
Uno de los primeros en comentar fue Marley: "¡Que alegría! ¡Felicitaciones a los dos! ¡Muy lindo nombre! ¡A disfrutar ahora! Y ya lo juntaremos a jugar con Milenka", escribió el conductor. También, Mica Viciconte se sumó a los saludos para Rocío: "Amiga, ¡bienvenido Isidro! Disfrutá de todo este proceso y pronto estaremos para conocerlo. Te quiero".
"Ay, ¡qué alegría! Bendiciones", escribió contento Marcelo Polino. A él también se sumaron Claudia Villafañe y Dalma Maradona: "Felicitaciones Ro, ¡bienvenido Isidro a este loco pero hermoso mundo! ¡Besito grande para los 3!", escribió la exesposa de Diego Maradona.
En tanto, su hija mayor manifestó: "¡Todas las bendiciones para ustedes 3! ¡Isidro sos hermoso! ¡Tenemos que esperar un poco, pero ya te vamos a ir a llenar de besos!".
Estos fueron sólo algunos de los mensajes de todos los famosos que se sumaron a las felicitaciones para la modelo, su pareja y el nuevo integrante de la familia.
