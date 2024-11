El sentido mensaje Sergio Lapegüe tras renunciar a TN: "Necesitaba un cambio"

Pero ahora, fue mucho más profundo y personal debido a que, a través de su cuenta de Instagram, compartió una sentida reflexión para los seguidores que le preguntaban por su decisión. "Soy un agradecido de la vida, de mis amigos, de mis compañeros de trabajo, de cada uno de mis superiores, de ustedes que desde hace tanto tiempo bancan mis humores y locuras", comenzó el periodista.

lapegue

Después, sumó: "Tome una decisión difícil después de meditar mucho. Pasé momentos de angustia, felicidad, miedo y dudas por lo que estaba a punto de definir. No es fácil dejar tu casa, y salir a buscar otros sueños". En esa misma línea, declaró: "Dejar la comodidad y emprender la aventura... La buena ventura. La verdad, necesitaba un cambio. En eso estarán mis próximos pasos. Gracias, gracias, gracias por entenderme".

"Pronto contaré más... por ahora nos seguimos viendo por las mañanas. Se vienen proyectos muy lindos, soy feliz. No me voy vacío, me llevo 34 años de crecimiento, de aprendizaje, de risas, de llanto, de amigos que ya no están, y de otros que seguirán siendo mis amigos. Por suerte son muchos y buenos. Los quiero", concluyó el periodista.