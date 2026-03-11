El tenso cruce entre Luana y su expareja en Gran Hermano: reclamos, acusaciones y un amague de abandono

Visiblemente afectada, la participante intentó explicar su postura. “Siempre me hizo mal. Yo te amo”, respondió. Sin embargo, Lucas fue tajante: “No parece, y eso no es amor. Yo no te vine a hablar del reality, vengo a hablar de lo que sucedió afuera. Te cag… en la persona que siempre te bancó, te banqué en todos los problemas que te metiste”.

Durante el intercambio, Luana aseguró que con el paso del tiempo el vínculo se había ido desgastando. Según explicó, “el amor se fue perdiendo” y ya no sentía la misma cercanía que al inicio de la relación. Aun así, le expresó que lo respeta profundamente y que le gustaría poder hablar en privado cuando salga del programa.

Pero Lucas continuó con fuertes acusaciones y recordó situaciones del pasado que, según él, marcaron la relación. “Vos decidiste hacer esto público y me humillaste ante un montón de personas ahora y antes, ¿o no te acordás de cuando vino ese chico a casa? Su nombre comienza con L, ¿qué pasó ahí? O no era que los amigos son amigos y que si estás con uno no son amigos, no solo con uno, sino con dos. Ocho meses con una vida paralela, los fines de semana buscando canjes… tengo pruebas y sé todo de lo de tu amiga, tus amigos, sé que cuando nos fuimos de viaje al Caribe vos esperabas reunirte con otra persona”, enumeró.

Ante la intensidad del cruce, la participante decidió no seguir profundizando en el tema y dejó en claro que su foco está puesto en el juego. Le dijo a Lucas que ahora solo piensa en seguir adelante dentro de la casa, mientras que él reafirmó que la relación ya está terminada y volvió a insistir en que cuenta con pruebas de lo que denunció.

Antes de que se cerrara el portal que conecta con el exterior, el joven dejó un último mensaje. “Tenés todas las cosas en lo de tus papás. Ah, y el bolso apareció, qué suerte”, concluyó, dando por finalizada la conversación en uno de los momentos más incómodos que se vivieron hasta ahora en esta edición del reality.