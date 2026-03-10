Telefe dominó el rating del lunes: el debut de Guido Kaczka fue lo más fuerte de El Trece

gran hermano (1)

En el caso de América TV, el programa más visto fue LAM con 3.9 puntos. El ciclo de espectáculos conducido por Ángel de Brito volvió a liderar dentro de la señal, seguido por Intrusos con 3.0 y Sálvese quien pueda con 2.9. Por su parte, El Nueve tuvo como programa más visto a Bendita con 2.4 puntos, seguido por Telenueve al mediodía con 2.3. Más atrás se ubicó Qué mañana!, que alcanzó 1.5 puntos de audiencia.

Finalmente, en la TV Pública los registros de audiencia fueron más modestos. Los programas con mayor medición alcanzaron apenas 0.3 puntos, entre ellos Las mañanas con Andino y “Se siente Argentina: la previa”. Otros ciclos de la señal estatal, como los noticieros y magazines diarios, se ubicaron entre 0.1 y 0.2 puntos.

Rating: los números del lunes 9 de marzo

El top five

Masterchef Celebrity: gala de eliminación 14.9 Gran Hermano: gala de eliminación 14.2 Gran Hermano: gala de eliminación II 11.4 Telefe noticias 8.9 El noticiero de la gente 7.5

Los promedios

Telefe 8.4 El Trece 4.1 América TV 2.4 El Nueve 1.4 TV Pública 0.2