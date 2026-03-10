Telefe dominó el rating del lunes: el debut de Guido Kaczka fue lo más fuerte de El Trece
El reality MasterChef Celebrity volvió a liderar la audiencia del lunes, mientras que Gran Hermano se ubicó muy cerca en el ranking de lo más visto.
La batalla por el rating televisivo dejó un claro ganador en la jornada del lunes 9 de marzo: Telefe logró quedarse con los cinco programas más vistos del día gracias a sus principales apuestas de entretenimiento. La gala de eliminación de MasterChef Celebrity se ubicó en lo más alto de la tabla con un promedio de 14.9 puntos, consolidando nuevamente al reality gastronómico como uno de los contenidos más fuertes de la pantalla.
En esa emisión se definieron dos salidas del programa: las de La Joaqui y El Chino Leunis, lo que generó un fuerte impacto entre los seguidores del ciclo. El segundo puesto del ranking también quedó en manos del mismo canal con la gala de eliminación de Gran Hermano, que marcó 14.2 puntos. En esa jornada abandonó la casa Tomás “Tomy” Riguera, en una de las votaciones más comentadas por los fanáticos del reality.
El tercer lugar dentro del ranking general también correspondió a Gran Hermano con su segunda parte de la gala de eliminación, que alcanzó los 11.4 puntos. De esta manera, el canal de las tres pelotas logró ocupar cómodamente los primeros puestos del día y reafirmar su liderazgo en la televisión abierta.
Por su parte, El Trece tuvo un desempeño positivo gracias al debut de un nuevo programa conducido por Guido Kaczka. El estreno de Es mi sueño logró posicionarse como el contenido más visto del canal con un promedio de 6.7 puntos de rating, un número que dejó buenas sensaciones dentro de la señal.
Detrás del debut del ciclo de Kaczka se ubicaron dos programas ya consolidados dentro de la programación del canal. Telenoche registró 4.6 puntos y el ciclo de entretenimiento Ahora caigo alcanzó los 4.3 puntos.
En el caso de América TV, el programa más visto fue LAM con 3.9 puntos. El ciclo de espectáculos conducido por Ángel de Brito volvió a liderar dentro de la señal, seguido por Intrusos con 3.0 y Sálvese quien pueda con 2.9. Por su parte, El Nueve tuvo como programa más visto a Bendita con 2.4 puntos, seguido por Telenueve al mediodía con 2.3. Más atrás se ubicó Qué mañana!, que alcanzó 1.5 puntos de audiencia.
Finalmente, en la TV Pública los registros de audiencia fueron más modestos. Los programas con mayor medición alcanzaron apenas 0.3 puntos, entre ellos Las mañanas con Andino y “Se siente Argentina: la previa”. Otros ciclos de la señal estatal, como los noticieros y magazines diarios, se ubicaron entre 0.1 y 0.2 puntos.
Rating: los números del lunes 9 de marzo
El top five
- Masterchef Celebrity: gala de eliminación 14.9
- Gran Hermano: gala de eliminación 14.2
- Gran Hermano: gala de eliminación II 11.4
- Telefe noticias 8.9
- El noticiero de la gente 7.5
Los promedios
- Telefe 8.4
- El Trece 4.1
- América TV 2.4
- El Nueve 1.4
- TV Pública 0.2
