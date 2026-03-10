El video viral de la primera nominación en Gran Hermano 2001 que desató burlas en redes: "La re vivían"
Con la conducción de Soledad Silveyra, la primera nominación en la casa más famosa del país se vivía -por aquel entonces- a pura lágrima y emoción.
La llegada de Gran Hermano a Argentina en 2001 no fue solo un programa de televisión, sino que se trató de un experimento sociológico que paralizó al país. En un contexto de crisis social y económica, ver a 14 desconocidos encerrados "sin hacer nada" resultó fascinante para una audiencia que nunca había visto algo igual.
Muchos recordarán a quien todavía sigue ligado al show Gastón Trezeguet, a Tamara Paganini, el ganador Marcelo Corazza -hoy con problemas judiciales-, Daniela Ballester -hoy conductora en C5N-, Santiago Almeyda, Natalia Fava y Eleonora González, como principales figuras. También estuvieron Fernando Navarro, Patricia Villamea, Mariano Peluffo (quien luego sería conductor), Lorena del Valle González, Alejandro Restuccia, Gustavo Jodurcha y Martín Viaña.
Al cumplirse 25 años de esta primera y exitosa edición, salió a la luz un viejo video de la vez que nominaron por primera vez. Lo cierto es que el clip desató una ola de burlas en redes sociales, debido a que los participantes vivían muy al extremo sus emociones en el reality: llantos, agarres de manos y festejos exacerbardos, solamente por no quedar en placa de nominados, de cara a una posible eliminación.
Gran Hermano 2001, un fenómeno nacional
Cabe señalar que en esa época no había redes sociales ni contacto indirecto. La sensación de encierro era real y opresiva. No sabían si afuera alguien los miraba o si el programa era un fracaso. Cuando empezaron a salir los primeros eliminados, se dieron cuenta de la magnitud del fenómeno. La gente se amontonaba en las puertas de los estudios y el rating superaba los 30 puntos.
Mientras la mayoría intentaba "ser ellos mismos", Gastón entendió que esto era un juego de eliminación. Inventó estrategias (como el famoso complot fallido de "Cuca") que volvieron locos a sus compañeros, quienes lo veían como una traición a la convivencia.
En tanto, la entrada de Marcelo Corazza fue uno de los hitos de esta primera temporada. Al ser un profesor de educación física que entró a mitad del juego para reemplazar a un desertor, rompió con la dinámica de los grupos formados y terminó ganando por el apoyo masivo de la gente.
Finalmente, hay que destacar la conducción a cargo de Soledad Silveyra, cuya frase "¡Adelante mis valientes!" quedó grabada en la cultura popular argentina. "Solita" vivía el programa con una intensidad casi maternal, llorando en las eliminaciones y tratándolos como héroes.
