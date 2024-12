El tenso momento al aire entre Guido Süller y la hermana de Lali en Luzu TV: qué pasó

Furioso, Guido replicó: “¿Cómo me vas a mojar así?”. Los rostros de los otros integrantes del equipo reflejaban la incomodidad, y Lucas intentó calmar las aguas diciendo: “No te manchó, es solo agua”. Sin embargo, Süller insistió: “Estamos a un metro de distancia y me mojás todo. ¿Tenés un trapito para secarme?”. Esto desató la indignación de Anita, quien respondió: “¿Qué te pensás, que ando todo el día con un trapo?”.

Qué pasó entre Guido Süller y la hermana de Lali en Luzu TV

La tensión en el aire era palpable. Los compañeros pidieron un trapo al equipo de producción y trataron de hacer bromas para distender la situación, pero sin éxito. Lucas, en un intento por suavizar el clima, exclamó: “Guido, estás exagerando, ¡no te manchó nada!”. Sin embargo, Süller insistió en que el incidente había sido intencional. Espósito, molesta, contestó: “Estamos en vivo, no da para que te pongas a hacer este escándalo. Ya está”.

Tras el cruce, ambos decidieron tomarse un respiro. Guido se retiró a la tribuna para secarse, mientras que Anita salió del estudio por unos minutos. “Guido se fue a secar, es verdad que se mojó un poco. Anita derramó algo, no sé si el mate o el termo, y lo salpicó un poco”, comentó Federico intentando explicar lo ocurrido.

Poco después, Anita regresó al set, pero el conflicto no terminó allí. Al sentarse, lanzó sin filtro: “Andate a cag..., Guido, fue un montón”, mientras se acomodaba para continuar con su tarea.