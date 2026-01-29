El tenso momento de María Susini con un cronista, en pleno escándalo con Facundo Arana
La presunta ruptura del actor y la periodista sumó un nuevo episodio cuando la encontrar a ella en la playa, tras una sesión de surf.
Lo que comenzó como una separación sorpresiva tras casi veinte años de relación ha derivado en un hermetismo absoluto y situaciones de alta tensión mediática. Este jueves, María Susini protagonizó un momento ríspido en la costa argentina cuando un equipo de El Trece la encontró saliendo del mar y le consultaron por Facundo Arana.
Lejos de su habitual amabilidad, la exconductora se mostró seria, evitó cualquier tipo de declaración y se retiró con un gesto de evidente enojo mientras el cronista intentaba obtener una respuesta sobre su presente con el actor.
El silencio de Susini se da en un contexto de versiones cruzadas que apuntan a un conflicto familiar delicado. El detonante fue una caída que sufrió India (17), la hija mayor de la pareja, durante una competencia hípica.
Según detalló la periodista Fernanda Iglesias, la joven debió ser trasladada a un centro médico tras el golpe, y fue allí donde se habrían desatado los interrogantes.
En este contexto, trascendió que el actor no habría podido ingresar a la clínica a ver a su hija. “Facundo no pudo entrar”, sostuvieron en LAM, dejando entrever una posible restricción de contacto.
Las versiones indican que, al momento del accidente, Susini no se encontraba en la ciudad y no podía ser localizada, dejando a la adolescente bajo el cuidado de organizadores del evento. Afortunadamente, India se recuperó rápidamente y regresó por sus propios medios al club hípico tras recibir el alta.
Desmentidas y situación legal
Mientras María opta por el silencio y el enojo ante la prensa, Facundo Arana ha negado sistemáticamente que exista una prohibición o restricción legal para ver a sus tres hijos (India, Yaco y Moro). De hecho, chequeos judiciales recientes indicarían que no hay expedientes formales que respalden una medida de esa magnitud, lo que sitúa el conflicto en el terreno de las decisiones estrictamente privadas de la familia.
El episodio de este jueves en la playa no hace más que alimentar las especulaciones sobre una ruptura que, lejos de ser pacífica, parece estar atravesada por una profunda crisis de comunicación entre las partes.
