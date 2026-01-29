El tenso momento de María Susini con un cronista, en pleno escándalo con Facundo Arana

Las versiones indican que, al momento del accidente, Susini no se encontraba en la ciudad y no podía ser localizada, dejando a la adolescente bajo el cuidado de organizadores del evento. Afortunadamente, India se recuperó rápidamente y regresó por sus propios medios al club hípico tras recibir el alta.

Desmentidas y situación legal

Mientras María opta por el silencio y el enojo ante la prensa, Facundo Arana ha negado sistemáticamente que exista una prohibición o restricción legal para ver a sus tres hijos (India, Yaco y Moro). De hecho, chequeos judiciales recientes indicarían que no hay expedientes formales que respalden una medida de esa magnitud, lo que sitúa el conflicto en el terreno de las decisiones estrictamente privadas de la familia.

El episodio de este jueves en la playa no hace más que alimentar las especulaciones sobre una ruptura que, lejos de ser pacífica, parece estar atravesada por una profunda crisis de comunicación entre las partes.