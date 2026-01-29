Escándalo con Facundo Arana: aseguran que María Susini le impidió acercarse a sus hijos
Fernanda Iglesias dio detalles de una presunta interna familiar mientras la pareja mantiene silencio absoluto.
La separación de Facundo Arana y María Susini, después de casi dos décadas de relación, parecía encuadrarse dentro de las rupturas habituales del mundo del espectáculo, pero en las últimas horas tomó un giro inesperado a partir de versiones que hablan de un conflicto delicado dentro del entorno familiar. Mientras tanto, tanto el actor como la modelo eligieron no hacer declaraciones públicas, lo que alimentó aún más las especulaciones.
El tema salió a la luz cuando se conoció un episodio que involucró a India, la hija mayor de la expareja, de 17 años, durante una competencia hípica. Según se relató en televisión, la adolescente sufrió una caída mientras saltaba con su caballo y debió ser trasladada a un centro médico para ser evaluada. Fue en ese contexto donde, de acuerdo con lo contado al aire, se habría producido una situación tensa vinculada a la presencia de su padre.
“Facundo no pudo entrar a la clínica”, contó Fernanda Iglesias luego de recordar la información que habían dado primero en LAM. A partir de allí, la periodista amplió el panorama con datos que —según explicó— surgían de personas cercanas a lo ocurrido. Siempre en el terreno de los trascendidos, Iglesias agregó: “María no estaba en la ciudad, no estaba en Mar del Plata y no la podían localizar y la nena estaba sola”. Ese dato generó sorpresa en el panel, ya que describía un momento de vulnerabilidad para la adolescente en medio del accidente.
La comunicadora continuó con un detalle que elevó aún más la tensión del relato: “Cuando la llevan a la clínica, porque tampoco aparecía Facundo, se enteran que Arana no podía entrar a la clínica”, sostuvo frente al asombro de sus compañeros de programa, dejando entrever que habría existido algún tipo de restricción o impedimento en ese momento puntual.
De todos modos, también se llevó tranquilidad sobre el estado de salud de la joven. “La chica estaba bien, se recuperó, volvió caminando al club hípico donde se estaba haciendo la competencia. No fue grave, pero volvió con uno de los organizadores y otro de los concursantes, un señor chileno que está en el mismo equipo de India”, detalló Iglesias, bajando el dramatismo en relación a las consecuencias físicas del accidente.
En paralelo a estas versiones, la periodista señaló que buscó información en el ámbito legal para saber si existía algún impedimento formal respecto al vínculo entre Arana y sus hijos. Según indicó, no habría registros judiciales que respalden una prohibición oficial de contacto entre el actor y los chicos, India, Yaco y Moro, lo que dejaría el conflicto —si existiera— en el plano estrictamente familiar.
Mientras el tema crece en los medios y redes, Facundo Arana desmiente que exista una situación como la que se está contando, marcando distancia de las versiones que hablan de restricciones para ver a sus hijos, en un contexto donde el silencio de la familia y la circulación de rumores mantienen el tema en el centro de la escena.
