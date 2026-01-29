Escándalo con Facundo Arana: aseguran que María Susini le impidió acercarse a sus hijos

La comunicadora continuó con un detalle que elevó aún más la tensión del relato: “Cuando la llevan a la clínica, porque tampoco aparecía Facundo, se enteran que Arana no podía entrar a la clínica”, sostuvo frente al asombro de sus compañeros de programa, dejando entrever que habría existido algún tipo de restricción o impedimento en ese momento puntual.

De todos modos, también se llevó tranquilidad sobre el estado de salud de la joven. “La chica estaba bien, se recuperó, volvió caminando al club hípico donde se estaba haciendo la competencia. No fue grave, pero volvió con uno de los organizadores y otro de los concursantes, un señor chileno que está en el mismo equipo de India”, detalló Iglesias, bajando el dramatismo en relación a las consecuencias físicas del accidente.

En paralelo a estas versiones, la periodista señaló que buscó información en el ámbito legal para saber si existía algún impedimento formal respecto al vínculo entre Arana y sus hijos. Según indicó, no habría registros judiciales que respalden una prohibición oficial de contacto entre el actor y los chicos, India, Yaco y Moro, lo que dejaría el conflicto —si existiera— en el plano estrictamente familiar.

Mientras el tema crece en los medios y redes, Facundo Arana desmiente que exista una situación como la que se está contando, marcando distancia de las versiones que hablan de restricciones para ver a sus hijos, en un contexto donde el silencio de la familia y la circulación de rumores mantienen el tema en el centro de la escena.