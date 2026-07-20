Ángel de Brito filtró el mensaje privado que le mandó Lionel Messi

El relato rápidamente se viralizó en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron el gesto del capitán argentino y su cercanía con distintas figuras del ambiente artístico y periodístico.

Mientras tanto, el nombre de Lionel Messi continúa siendo uno de los más comentados tras el Mundial 2026. Además del histórico triunfo frente a Inglaterra, el capitán volvió a ocupar el centro de la escena por su liderazgo dentro del plantel y por las numerosas muestras de afecto que recibió tanto de hinchas como de distintas personalidades del espectáculo.

La revelación de Ángel de Brito se suma así a las distintas historias que surgieron alrededor de la participación de la Selección en el torneo y que muestran el costado más cercano del máximo referente del fútbol argentino.