Ángel de Brito filtró el mensaje privado que le mandó Lionel Messi
El conductor de LAM reveló que fue el propio Lionel Messi quien se comunicó con él a través de las redes sociales.
Ángel de Brito sorprendió al contar que mantuvo una conversación privada con Lionel Messi luego del histórico triunfo de la Selección argentina frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.
El periodista compartió la anécdota durante su programa y destacó la humildad del futbolista. Aunque decidió preservar parte del contenido del intercambio, aseguró que el gesto de Messi volvió a demostrar el perfil reservado que mantiene pese a ser una de las figuras más importantes del deporte mundial.
Los detalles de la conversación privada del capitán de la Selección Argentina durante el Mundial
Según relató Ángel de Brito, el contacto se produjo después de que publicara en Instagram una historia celebrando el agónico triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra, partido que terminó con un resultado de 2 a 1 tras una remontada en los últimos minutos.
El conductor explicó que fue Lionel Messi quien tomó la iniciativa y le respondió la publicación con un mensaje privado. "Es una persona de otro planeta. Ayer subí una historia del festejo del gol y me mandó un mensaje", comentó durante su programa.
De Brito reveló que el capitán le escribió: "¡Qué alegría!", aunque aclaró que prefirió no compartir el resto de la conversación por respeto a la privacidad del futbolista. "No voy a contar todo lo que puso. Es un tipo que está directamente en otro planeta", agregó.
El relato rápidamente se viralizó en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron el gesto del capitán argentino y su cercanía con distintas figuras del ambiente artístico y periodístico.
Mientras tanto, el nombre de Lionel Messi continúa siendo uno de los más comentados tras el Mundial 2026. Además del histórico triunfo frente a Inglaterra, el capitán volvió a ocupar el centro de la escena por su liderazgo dentro del plantel y por las numerosas muestras de afecto que recibió tanto de hinchas como de distintas personalidades del espectáculo.
La revelación de Ángel de Brito se suma así a las distintas historias que surgieron alrededor de la participación de la Selección en el torneo y que muestran el costado más cercano del máximo referente del fútbol argentino.
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