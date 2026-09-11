Juana Viale estará nuevamente al frente de La Noche de Mirtha: los invitados de este sábado

Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei luego de haber presentado un cuadro de bronquitis. A sus 99 años, la conductora permanece hospitalizada y todavía no recibió el alta médica.

Este viernes 11 de septiembre, desde el Sanatorio Mater Dei difundieron un nuevo parte médico para informar cómo evoluciona. Allí indicaron que "continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio, con una participación activa de su kinesiólogo".

Además, brindaron detalles sobre cómo transita estos días: "Está muy atenta a sus actividades personales recibiendo visitas de amigos y familiares. Agradece a todos las muestras de cariño", escribieron. Por último, desde la institución informaron que, de no surgir inconvenientes, el lunes 14 de septiembre emitirán un nuevo parte médico para actualizar el estado de salud de la conductora.