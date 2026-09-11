Juana Viale estará nuevamente al frente de La Noche de Mirtha: los invitados de este sábado
Mientras Mirtha Legrand permanece internada en el Sanatorio Mater Dei, su nieta volverá a ponerse al frente de su programa en El Trece.
La Noche de Mirtha (El Trece) tendrá nuevamente a Juana Viale como conductora este fin de semana. La nieta de Mirtha Legrand quedará al frente de la tradicional mesaza mientras su abuela continúa recuperándose en el Sanatorio Mater Dei, donde permanece internada por un cuadro de bronquitis.
Quiénes son los invitados a La Noche de Mirtha, con Juana Viale como conductora
Este sábado 12 de septiembre, desde las 21:30 horas, la conductora encabezará una nueva emisión con invitados provenientes del espectáculo, la música, el periodismo y la economía. Entre las figuras que se sentarán a la mesa estará el actor Luis Machín, quien atraviesa un momento de gran exposición por su participación protagónica en la película de Barreda.
La música también tendrá su lugar con Gladys “La Bomba” Tucumana, reconocida por su popular hit "la pollera amarilla". Además, será parte del programa la modelo Ingrid Grudke, quien repasará su extensa trayectoria y hablará sobre su polémica separación de Martín Colantonio.
Para abordar la actualidad del país, Hernán Lacunza, economista y exministro de Economía, será otro de los invitados de la noche. A la mesa también se sumará el periodista y escritor Osvaldo Bazán.
De esta manera, Juana Viale volverá a ponerse al frente del histórico ciclo de su abuela mientras Mirtha continúa bajo atención médica y avanza con su recuperación.
Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand
Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei luego de haber presentado un cuadro de bronquitis. A sus 99 años, la conductora permanece hospitalizada y todavía no recibió el alta médica.
Este viernes 11 de septiembre, desde el Sanatorio Mater Dei difundieron un nuevo parte médico para informar cómo evoluciona. Allí indicaron que "continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio, con una participación activa de su kinesiólogo".
Además, brindaron detalles sobre cómo transita estos días: "Está muy atenta a sus actividades personales recibiendo visitas de amigos y familiares. Agradece a todos las muestras de cariño", escribieron. Por último, desde la institución informaron que, de no surgir inconvenientes, el lunes 14 de septiembre emitirán un nuevo parte médico para actualizar el estado de salud de la conductora.
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