HBO Max: la película mexicana del momento que atrapa a los usuarios

De qué trata En el camino

La historia se desarrolla en las rutas del norte de México y tiene como protagonista a Veneno, un joven nómada que se gana la vida entre restaurantes y paradores, donde suele relacionarse con camioneros. En uno de esos puntos del camino conoce a Muñeco, un chofer de pocas palabras que también carga con su propia soledad y distintos conflictos personales.

Ese encuentro inesperado modifica el curso del viaje. Veneno necesita llegar a otro destino y logra que Muñeco lo transporte. Lo que al principio parece un acuerdo pasajero comienza a tomar otra dimensión hasta convertirse en un vínculo marcado por el deseo, el afecto y la intimidad.

La película mezcla road movie, drama, romance y suspenso, géneros que se entrelazan a medida que los protagonistas avanzan por la carretera. Las rutas, las cabinas de los camiones, los restaurantes de paso y los grandes paisajes del norte mexicano no son simples escenarios, sino espacios que ayudan a construir el mundo de ambos personajes.

Mientras el viaje continúa, el pasado de Veneno vuelve a irrumpir y amenaza el vínculo que fue construyendo con Muñeco. La tensión crece y obliga a los dos protagonistas a enfrentarse con aquello que intentaban dejar atrás.

David Pablos apuesta por una mirada íntima sobre sus personajes y evita encasillar la historia en una única categoría. A través de la relación entre Veneno y Muñeco, la película explora la soledad, la vulnerabilidad, el deseo y la necesidad de afecto, mientras el peligro permanece presente durante todo el recorrido.

Reparto de En el camino

Víctor Prieto Simental como Veneno

Osvaldo Sánchez como Muñeco

Víctor Manuel Aguirre como Hombre Mayor

Mariano López Sosa como El Eulas

Giovanni Ontiveros como Omar

Héctor Cárdenas como El Pelón

Obdulia Morales en otro de los papeles de la producción

Trailer de En el camino