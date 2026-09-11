HBO Max: la película mexicana del momento que atrapa a los usuarios
La película de David Pablos desembarca en HBO Max tras triunfar en festivales y ser elegida por México para competir en los Oscars 2027.
HBO Max incorporó a su catálogo una producción mexicana que llega al streaming luego de cosechar reconocimientos en importantes festivales internacionales y generar expectativa en el mundo del cine.
La película tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia 2025, donde logró dos importantes distinciones: el premio a Mejor Película de la sección Orizzonti y el Queer Lion, uno de los reconocimientos destacados del certamen.
El recorrido internacional continuó en 2026, cuando la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) la seleccionó para representar a México en la carrera por una nominación a los Oscars 2027, dentro de la categoría Mejor Película Internacional.
Su llegada a HBO Max se produce, además, en un momento clave para la cinta. La producción lidera las candidaturas de los Premios Ariel 2026 con un total de 13 nominaciones, entre ellas Mejor Película, Dirección, Actor y Guion Original.
La ceremonia de los Premios Ariel está programada para octubre en Ciudad de México, mientras la película continúa ampliando su recorrido y suma nuevos motivos para ser una de las producciones mexicanas más destacadas del año.
De qué trata En el camino
La historia se desarrolla en las rutas del norte de México y tiene como protagonista a Veneno, un joven nómada que se gana la vida entre restaurantes y paradores, donde suele relacionarse con camioneros. En uno de esos puntos del camino conoce a Muñeco, un chofer de pocas palabras que también carga con su propia soledad y distintos conflictos personales.
Ese encuentro inesperado modifica el curso del viaje. Veneno necesita llegar a otro destino y logra que Muñeco lo transporte. Lo que al principio parece un acuerdo pasajero comienza a tomar otra dimensión hasta convertirse en un vínculo marcado por el deseo, el afecto y la intimidad.
La película mezcla road movie, drama, romance y suspenso, géneros que se entrelazan a medida que los protagonistas avanzan por la carretera. Las rutas, las cabinas de los camiones, los restaurantes de paso y los grandes paisajes del norte mexicano no son simples escenarios, sino espacios que ayudan a construir el mundo de ambos personajes.
Mientras el viaje continúa, el pasado de Veneno vuelve a irrumpir y amenaza el vínculo que fue construyendo con Muñeco. La tensión crece y obliga a los dos protagonistas a enfrentarse con aquello que intentaban dejar atrás.
David Pablos apuesta por una mirada íntima sobre sus personajes y evita encasillar la historia en una única categoría. A través de la relación entre Veneno y Muñeco, la película explora la soledad, la vulnerabilidad, el deseo y la necesidad de afecto, mientras el peligro permanece presente durante todo el recorrido.
Reparto de En el camino
- Víctor Prieto Simental como Veneno
- Osvaldo Sánchez como Muñeco
- Víctor Manuel Aguirre como Hombre Mayor
- Mariano López Sosa como El Eulas
- Giovanni Ontiveros como Omar
- Héctor Cárdenas como El Pelón
- Obdulia Morales en otro de los papeles de la producción
Trailer de En el camino
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