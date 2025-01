El Trece presentó a Viviana Canosa como su nueva figura de 2025

En el spot lanzado por El Trece, se puede ver el logo del nuevo programa de Canosa, con una "V" roja, mientras se escucha su voz diciendo: "A ver... me gusta, me gusta mucho. Me encanta. Confirmadísimo, no tengo dudas... en febrero, estoy ahí", expresando su entusiasmo por el regreso a la pantalla.

Además, ya se conocieron algunos nombres que acompañarán a Canosa en su nueva propuesta televisiva. Se rumorea que Majo Martino y Estefi Berardi, quienes actualmente forman parte de Mañanísima, podrían sumarse al ciclo, aunque aún no hay confirmación. En cuanto a panelistas, Mariana Brey ya está confirmada, mientras que Damián Rojo dejó su puesto en A la Tarde para unirse al programa. También se menciona la posible incorporación de Gabriel Levinas.

La carrera de Viviana Canosa

Viviana Canosa comenzó su carrera en 1995, pero su gran salto ocurrió en 2001, cuando se sumó a Intrusos en el espectáculo, consolidándose en ese ámbito. A lo largo de los años, condujo programas como Los profesionales de siempre y Más Viviana. En 2019, también presentó Nada personal en El Nueve, un ciclo enfocado en política. Su regreso a El Trece marca el inicio de un nuevo ciclo televisivo.