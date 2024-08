Escándalo de Sandra Borghi en el El Trece: "Avivada"

Sandra Borghi

Borghi había hecho un descargo por las acusaciones que hizo que realizó la periodista decía: "La historia se contará en tribunales, los periodistas solo somos relatores circunstanciales de la realidad" y continuó: "Ojalá este caso sirva de faro, que arroje luz a la incontable cantidad de víctimas secretas, ocultas, silenciadas, canceladas, que lamentablemente hay en nuestro país. Dicho esto quiero aclarar que: No hice ningún documental, no hice ni siquiera la nota en cámara con ella, no era amiga mía, ni lo es, no grabé nada secreto, ni fui parte de ninguna estrategia!! Solo hice mi trabajo, como lo hago desde hace 25 años, con la misma pasión de siempre y con la frente bien alta"