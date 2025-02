El triste momento que vive Diego Siracusa, exparticipante de Cuestión de Peso: qué le pasa

Luego de esto, agregó información sobre su situación: “Entraron personas que por ahí fueron atendidas y operadas y yo nada, yo voy contra la producción del programa y no contra la clínica Cormillot porque hay que separar las cosas. No tengo nada que decir contra el doctor porque es una maravilla de persona pero lo que es la producción del programa no tengo respuesta. Estoy pidiendo ayuda para bajar de vuelta y lograr operarme. Es muy caro hacer un tratamiento contra la obesidad”.

“Yo entré con 240 kilos al programa y bajé con la clínica y salí con mi alta hasta 100 kilos estando fuera. Yo tengo un problema y es que tengo mucha ansiedad y lo canalizo por la comida. Me pasa algo malo y empiezo por ahí siempre. Ahora estoy pesando 210 kilos y la otra vez caí internado en el Hospital Posadas”, añadió Diego en su fuerte relato.

Por otro lado, Siracusa también expresó: “El médico me dijo que tenía que bajar si o si porque sino no me pueden operar de la hernia. Solo no puedo hacerlo y no tengo la suficiente plata para pagar un tratamiento. Tengo el miedo ese de no vivir más, a veces no duermo pensando que me puedo morir. No duermo pensando si me voy a levantar al otro día”.

Diego Siracusa

Al respecto, también comentó: “Es muy difícil hacer un tratamiento y cuesta un montón. El otro día que caí internado no había camilla para mí. No existe el espacio físico para un gordo con mi sobrepeso. Yo laburo de herrero y ahora se me complica porque es mucho peso. Yo vivo con mi mamá y ella sufre de diabetes. Con mi mamá trato de llevarlo y con mis hermanos, tratamos de ayudarnos entre todos. Estoy mal económicamente. En vez de comprar fideos comprá verdura te dicen pero a veces no podes. Yo no soy de hacer notas pero estoy desesperado”.

“Pido una ayuda y solamente estoy pidiendo eso. Si yo hoy no me levanto mis hijos pierden un padre y no quiero eso. Quiero irme por una enfermedad que tengo o que me pise un auto pero no por una enfermedad así que mis hijos me vean sufrir así. Tengo dos nenes de 10 y 8 años. Yo no quiero que mi hijo pase por lo mismo que yo, tiene 10 años y pesa 80 kilos. Quisiera que esta gente esté del lado de mi corazón y piensen en lo que sufre un obeso, hace poco estuve en pareja y le molestó esto, me dejó por esto”, concluyó el ex participante del show de El Trece.