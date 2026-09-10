El Turco García sorprendió a Mariela Prieto con una propuesta inesperada tras Gran Hermano
Después de la crisis que atravesaron durante el reality, el exfutbolista volvió a hablar de matrimonio y aseguró que está dispuesto a casarse con su pareja.
La relación entre Claudio “El Turco” García y Mariela Prieto atraviesa una nueva etapa después de la experiencia de ella en Gran Hermano Generación Dorada. Tras varias semanas marcadas por los conflictos, los celos y el desplante que protagonizó el exfutbolista durante una boda simbólica dentro del reality, ambos parecen haber comenzado a recomponer su vínculo.
En ese contexto, García volvió a poner sobre la mesa una posibilidad que parecía haber quedado descartada: casarse con Mariela. El exjugador le hizo llegar dos audios a través de Mica Viciconte durante una emisión de La Jugada, el streaming de Telefe. En el primero, buscó transmitirle su apoyo después de su paso por el programa y reivindicó la relación que mantienen desde hace más de 30 años.
“Me pone muy feliz que sea tu momento. Ya lo hablamos. Vos jugaste de adentro, yo de afuera. Te acompañé siempre. Somos un matrimonio divertido. Tenemos nuestras idas y vueltas, pero nosotros somos felices. Así que lo importante es que vos disfrutes este momento”, expresó García.
Pero el segundo mensaje fue el que generó mayor sorpresa. Después de lo sucedido en la fallida boda organizada por Gran Hermano, el Turco dejó en claro que no descarta formalizar la relación.
“Por más que se enoje la gente, que sea un show, que sea un juego, el casamiento es sagrado. Y yo si me tengo que casar con vos, ya te dije, me voy a casar en el registro civil y después en una iglesia. Igual no me falta poco, ya lo sabés. Te mando un besito”, manifestó.
La propuesta tomó especial relevancia porque, durante el reality, Mariela había participado de una ceremonia simbólica en la que esperaba encontrarse con su pareja. Prieto se presentó vestida de novia, pero García finalmente no apareció.
La sorprendente aclaración de Mariela Prieto
Después de escuchar los mensajes, Mariela tuvo una reacción que sorprendió por otro motivo. La exparticipante de Gran Hermano explicó que, pese a lo ocurrido durante tantos años de relación, la persona que había evitado avanzar hacia el matrimonio no había sido el Turco.
“La que no se quiso casar nunca fui yo, ¿viste? No, él muchas veces me ofreció casamiento”, aclaró. La declaración permitió conocer un aspecto desconocido de la relación y cambió la interpretación sobre los reiterados intentos de formalizar el vínculo.
Durante la charla, Mica Viciconte también hizo referencia al efecto que tuvo el reality sobre Mariela. “Y la casa te cambió”, le señaló. “Sí, completamente. No cambiaría hoy nada de lo que sucedió. Las cosas por algo suceden”, respondió Prieto.
La experiencia también llevó a la exparticipante a revisar algunos aspectos de su relación con García y de su vida personal. “También en replantearse a veces los temas de pareja y bueno, todo es constructivo. Quizás algunas cosas de nuestra relación íntima hubiera quedado truncado. Esto es para un bien”, explicó.
Mariela también destacó el apoyo que recibió de su hijo durante su permanencia en el reality y recordó una frase que la marcó especialmente.
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