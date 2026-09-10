El Turco García sorprendió a Mariela Prieto con una propuesta inesperada tras Gran Hermano

La propuesta tomó especial relevancia porque, durante el reality, Mariela había participado de una ceremonia simbólica en la que esperaba encontrarse con su pareja. Prieto se presentó vestida de novia, pero García finalmente no apareció.

El momento del Turco García y Mariela Prieto

La sorprendente aclaración de Mariela Prieto

Después de escuchar los mensajes, Mariela tuvo una reacción que sorprendió por otro motivo. La exparticipante de Gran Hermano explicó que, pese a lo ocurrido durante tantos años de relación, la persona que había evitado avanzar hacia el matrimonio no había sido el Turco.

“La que no se quiso casar nunca fui yo, ¿viste? No, él muchas veces me ofreció casamiento”, aclaró. La declaración permitió conocer un aspecto desconocido de la relación y cambió la interpretación sobre los reiterados intentos de formalizar el vínculo.

Durante la charla, Mica Viciconte también hizo referencia al efecto que tuvo el reality sobre Mariela. “Y la casa te cambió”, le señaló. “Sí, completamente. No cambiaría hoy nada de lo que sucedió. Las cosas por algo suceden”, respondió Prieto.

La experiencia también llevó a la exparticipante a revisar algunos aspectos de su relación con García y de su vida personal. “También en replantearse a veces los temas de pareja y bueno, todo es constructivo. Quizás algunas cosas de nuestra relación íntima hubiera quedado truncado. Esto es para un bien”, explicó.

Mariela también destacó el apoyo que recibió de su hijo durante su permanencia en el reality y recordó una frase que la marcó especialmente.