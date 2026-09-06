El Turco Naim reflexionó sobre cómo viven los hombres las separaciones: "Yo no sabía ni vestirme"
Durante su visita a "PH: Podemos hablar", el humorista reveló cómo vivió la separación de Emilia Attias tras años de matrimonio. Los detalles.
Luego de mantener su separación en la intimidad, el actor Turco Naim se refirió con total franqueza al duro momento que vivió tras separarse de Emilia Attias. Después de haber compartido más de diez años en pareja y tener una hija en común, la ruptura representó una transformación profunda en la estructura familiar y en la cotidianeidad del humorista, quien reconoció el impacto que tuvo el fin del vínculo en sus hábitos diarios.
En el marco de su visita al ciclo "PH: Podemos Hablar", emitido por la pantalla de Telefe, el exintegrante de "VideoMatch" repasó cómo organizaba su vida junto a su expareja y admitió el grado de subordinación que mantenía en acciones sencillas, expresando: “Yo no sabía ni vestirme. Hasta la ropa que me ponía, le preguntaba a ella”.
Al abordar las dificultades de transitar el quiebre de una relación de casi dos décadas, el artista remarcó lo complejo que le resultó encarar la soledad tras la convivencia.
Al momento de describir las sensaciones del proceso posterior al divorcio, Naim reflexionó: “Pero es dura la separación, te quedás solo, sobretodo los domingos pero después aprendés”.
A pesar del dolor inicial, el actor apeló al humor y al trabajo para asimilar el cambio. Considerando sus 18 años junto a Attias y un noviazgo previo de 6 años con otra pareja, la soltería le resultaba un terreno ajeno. No obstante, valoró la etapa compartida manifestando que estuvo "casi veinte años con una de las mujeres más lindas del país".
En esa misma línea, al evaluar las consecuencias del compromiso afectivo prolongado, el humorista sostuvo: “El matrimonio es lindo pero te despersonalizás un poco”.
La etapa posterior a la separación lo impulsó a reencontrarse con sus prioridades y asumir un nuevo rol dentro de su dinámica familiar, afirmando: “Hoy en día tengo mis rutinas, soy papá soltero…”.
Finalmente, Naim rememoró los comienzos de la relación y el impacto que generó la alta exposición mediática, recordando un fuerte cruce telefónico con el periodista Jorge Rial tras unos comentarios públicos sobre la pareja. Refiriéndose a la presión mediática inicial, el actor detalló: “Al principio fue algo extraño…cuando empecé a estar con ella, era la chica del momento. No estábamos acostumbrados a los comentarios y al principio, me chocó”.
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