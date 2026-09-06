El Turco Naim reflexionó sobre cómo viven los hombres las separaciones: "Yo no sabía ni vestirme"

En esa misma línea, al evaluar las consecuencias del compromiso afectivo prolongado, el humorista sostuvo: “El matrimonio es lindo pero te despersonalizás un poco”.

La etapa posterior a la separación lo impulsó a reencontrarse con sus prioridades y asumir un nuevo rol dentro de su dinámica familiar, afirmando: “Hoy en día tengo mis rutinas, soy papá soltero…”.

Finalmente, Naim rememoró los comienzos de la relación y el impacto que generó la alta exposición mediática, recordando un fuerte cruce telefónico con el periodista Jorge Rial tras unos comentarios públicos sobre la pareja. Refiriéndose a la presión mediática inicial, el actor detalló: “Al principio fue algo extraño…cuando empecé a estar con ella, era la chica del momento. No estábamos acostumbrados a los comentarios y al principio, me chocó”.