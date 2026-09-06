IM\PULSO: la experiencia escénica donde el cuerpo también se convierte en música

Almirón, bailarín, coreógrafo y docente, cuenta con una extensa trayectoria nacional e internacional y es una de las figuras vinculadas al tap en la Argentina. Entre sus trabajos se encuentran producciones como Company, protagonizada por Fer Dente, y El Mago de Oz, del Teatro Nacional Cervantes.

Por su parte, Pablo Valle es pianista, compositor, arreglador y director musical. A lo largo de su carrera recorrió más de 30 países con distintas formaciones y, durante 2026, llevó su sexteto a Japón, donde realizó 21 funciones en 19 ciudades.

El elenco está integrado por Agustín Almirón, Rocío Arévalo, Mario Rizzo, Sol Irupe y Alejandro Segovia, junto al Sexteto Pablo Valle y Gerardo Solnie en percusión.

IM\PULSO se presenta todos los domingos de septiembre a las 20:30 en el Teatro Asterion. Las entradas tienen un valor de $30.000 y también hay una opción solidaria de $25.000.