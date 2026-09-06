IM\PULSO: la experiencia escénica donde el cuerpo también se convierte en música
El espectáculo propone un encuentro entre tango, tap, percusión y una orquesta en vivo, con funciones durante todos los domingos de septiembre.
¿Qué sucede cuando el cuerpo empieza a sonar y la música comienza a moverse? Esa es la pregunta que atraviesa IM\PULSO, una propuesta escénica que reúne tango, tap, percusión y música en vivo para construir un lenguaje propio sobre el escenario.
La obra podrá verse todos los domingos de septiembre a las 20:30 en el Teatro Asterion, ubicado en Zelaya 3122, con entradas populares. La propuesta busca que el público no solo observe el movimiento, sino que pueda percibir cómo cada paso, golpe y desplazamiento se incorpora a la construcción musical.
Cuando los pies también hacen música
En escena, el Sexteto de Pablo Valle interpreta en vivo mientras los bailarines de tap atraviesan el espacio utilizando el sonido de sus pies como una herramienta más de la composición. El tango aporta su identidad y el tap su potencia percusiva, en un intercambio atravesado por el ritmo, la improvisación y la escucha.
La intención de IM\PULSO no es fusionar ambas disciplinas, sino ponerlas a dialogar. Los músicos dejan de ocupar únicamente el lugar de acompañamiento y se convierten en parte activa de la dinámica escénica, mientras que los bailarines producen sonidos que responden a lo que sucede desde la orquesta.
La dirección está a cargo de Agustín Almirón y Felicitas Viader, con coreografía de Almirón y dirección musical de Pablo Valle. El espectáculo reúne artistas de distintas generaciones y disciplinas para explorar qué ocurre cuando dos lenguajes encuentran un mismo pulso.
Almirón, bailarín, coreógrafo y docente, cuenta con una extensa trayectoria nacional e internacional y es una de las figuras vinculadas al tap en la Argentina. Entre sus trabajos se encuentran producciones como Company, protagonizada por Fer Dente, y El Mago de Oz, del Teatro Nacional Cervantes.
Por su parte, Pablo Valle es pianista, compositor, arreglador y director musical. A lo largo de su carrera recorrió más de 30 países con distintas formaciones y, durante 2026, llevó su sexteto a Japón, donde realizó 21 funciones en 19 ciudades.
El elenco está integrado por Agustín Almirón, Rocío Arévalo, Mario Rizzo, Sol Irupe y Alejandro Segovia, junto al Sexteto Pablo Valle y Gerardo Solnie en percusión.
IM\PULSO se presenta todos los domingos de septiembre a las 20:30 en el Teatro Asterion. Las entradas tienen un valor de $30.000 y también hay una opción solidaria de $25.000.
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