El Turco Naim reveló cómo es su nueva vida en Ecuador tras separarse de Emilia Attias

“Me quedé tres meses en aquel momento. Y después fuimos varios años seguidos y nos hicimos parte del grupo. Nos conocemos todos”, comenzó diciendo en la mesa de Juana Viale.

“Cuando me separé, hablábamos y le dije ‘Mirá, me quiero acomodar un poco, me voy un tiempo allá. Vos fijate, yo necesito bajar un poco de tierra’. Porque venía por el pasto y volví a la ruta”, comentó sobre la ruptura con la mamá de su hija Gina. Y reveló a la conductora y a los invitados que estaban en la mesa: “E hice un bar y ya está funcionando”.

turco naim

En esa misma línea, el actor habló del bar grill de playa y explicó: “Es increíble, está sobre el mar, 40 metros... Hacemos muchos pescados. Si bien es un bar grill, tengo también parrilla vegana”.

En cuanto a la temporada, precisó: “Había muchas ballenas. Fue un poema, pero estaba muy solo igual porque realmente estuve en la baja... temporada y anímica”. “Tuve que bancármela”, admitió.

Lejos de terminar ahí, el Turco Naim hizo referencia a su presente y a este presente que está teniendo. “Estoy solo, pero bien, con muchos amigos... Estoy feliz con eso. Hay veces que necesitás distancia. La vida dirá, qué sé yo, el viento. No sé. Pero bueno, ahora, en esta etapa”, comentó.