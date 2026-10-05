El ultimátum de Tini Stoessel a su padre para intentar llegar a un acuerdo: "El 5% o nada"

El desenlace de este arreglo resulta clave para evitar que el reclamo derive en acciones judiciales formales por la administración de los ingresos obtenidos durante los primeros años de la carrera internacional de la estrella pop.

Ausencia familiar en un altar sin reconciliación

Pero a los desacuerdos económicos no son el único tema sensible en la actualidad de Tini. De cara al casamiento programado con el futbolista campeón del Mundo, Rodrigo De Paul, trascendió que ni Alejandro Stoessel, ni su esposa Mariana, ni su hijo Francisco dirían presente en la ceremonia. Lejos de tratarse de un cruce imprevisto de agendas, el entorno cercano atribuye esta postura a la falta de diálogo y al desgaste generado por la auditoría contable.

Para evitar la exposición pública y las preguntas incómodas de la prensa durante el evento, el círculo íntimo de los Stoessel habría optado por concretar un viaje de vacaciones a Japón durante esas mismas fechas. De esta forma, la travesía a Asia funcionará como un distanciamiento elegante ante una grieta familiar que, por el momento, parece lejos de cerrarse.