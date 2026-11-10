Tini Stoessel llegó a un acuerdo económico con su papá: qué porcentaje le quedó a Alejandro Stoessel

"Las cuentas LLC de Estados Unidos que están a nombre de Alejandro tienen que cambiar de titularidad y pasar a nombre de la persona que Tini decida, un contador o alguien que tenga un poder legal", afirmó.

Cláusula de confidencialidad

Para resguardar los detalles finales del conflicto y evitar futuras controversias sobre el manejo de los fondos, el acuerdo incluye un compromiso legal de silencio entre las partes. Por último, desde Intrusos aseguraron: "Hay un contrato de confidencialidad en el que figuraría que Alejandro Stoessel no se quedó con ninguna parte de dinero".

Con la formalización de los trámites administrativos y la reasignación de titularidades, la artista busca cerrar la etapa de supervisión paterna en sus finanzas para iniciar una nueva fase de gestión independiente de su carrera artística.