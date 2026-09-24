"Bajo tus pies": la brillante película de terror que un director argentino imaginó durante 13 años
Cristian Bernard dirige a Maribel Verdú en un thriller que llega a los cines argentinos. Una historia que se cocina a fuego lento y explota en un formidable tercer acto.
“Bajo tus pies” llega este jueves 24 de septiembre a los cines argentinos con Maribel Verdú como protagonista y una historia que no tiene ningún apuro por mostrar qué esconde. Cristian Bernard se toma su tiempo para presentar a los personajes, recorrer el edificio y empezar a sembrar una incomodidad que irá creciendo con el correr de los minutos.
Isabel se muda junto a sus hijos, Sara y Rubén, a un viejo edificio de Bilbao. El alquiler es sorprendentemente accesible, aunque conseguir el departamento tiene una condición bastante particular: antes deberán ser aceptados por tres ancianas que viven en el piso inferior. A partir de ese encuentro, saber demasiado sobre lo que viene sería arruinar parte de la experiencia.
“Bajo tus pies” se cocina a fuego lento y eso termina siendo una de sus mayores virtudes. Bernard construye el clima alrededor de esa familia y de pequeños indicios que van rompiendo una cotidianeidad que nunca termina de sentirse segura.
La paciencia encuentra recompensa en un tercer acto formidable, donde varias de las piezas que fue acomodando empiezan a encontrar su lugar.
Los 1.600 dibujos detrás de “Bajo tus pies”
Hay decisiones de dirección en “Bajo tus pies” que son para mostrar en una clase de cine. Bernard utiliza el edificio, los encuadres y los movimientos de cámara con una precisión que tiene mucho que ver con el enorme trabajo que realizó antes de llegar al rodaje.
Durante la preparación, el director argentino realizó más de 1.600 dibujos entre concept art y storyboard para imaginar visualmente la película. El número no sale de una gacetilla: fue el propio Bernard quien lo contó durante una entrevista que mantuvimos con él por el estreno.
Y cuando uno ve “Bajo tus pies”, ese trabajo previo se nota. El edificio no está ahí solamente porque la historia necesita un escenario donde encerrar a sus personajes. Pasillos, habitaciones, puertas y escaleras forman parte de la tensión, mientras la cámara encuentra diferentes maneras de recorrerlos sin abusar del sobresalto fácil.
Bernard llevó esta historia en la cabeza durante más de una década antes de poder concretarla. Hay algo para festejar también ahí: detrás de una producción realizada en España y encabezada por una actriz de la talla de Maribel Verdú aparece una idea que nació de un realizador argentino y que necesitó años para finalmente llegar a la pantalla.
Verdú está excelente como Isabel y la química con Sofía Otero e Ibai Atanes es fundamental para que la película funcione. Antes de llevarlos hacia el terror, “Bajo tus pies” necesita que creamos en ellos como familia y Bernard les da tiempo para conseguirlo. El agotamiento de Isabel, la relación con sus hijos y la sensación de que algo no termina de encajar aparecen antes de que la película empiece a mostrar sus cartas.
También hay confianza en los silencios. No hace falta colocar un susto cada pocos minutos ni recordarnos constantemente que estamos viendo una película de terror. A veces alcanza con dejar a los personajes dentro de ese edificio y esperar un poco más de lo que resulta cómodo.
Cuando llega el último tramo, el ritmo cambia y “Bajo tus pies” aprovecha todo lo que venía guardando. Es difícil hablar demasiado de ese tercer acto sin meterse en terreno de spoilers, pero también sería injusto no destacarlo: es el momento donde la película termina de explotar y donde varias decisiones que Bernard tomó mucho antes del rodaje cobran todavía más sentido.
“Bajo tus pies” fue una de las grandes sorpresas que me dejó el género este año. Me gustó su paciencia, el trabajo con Maribel Verdú y los chicos, y especialmente una dirección que demuestra que detrás de cada plano hubo una idea muy concreta sobre qué mostrar y cuándo hacerlo.
Los más de 1.600 dibujos dejaron de ser una anécdota de producción en cuanto empezó la película: buena parte de ellos terminaron convertidos en imágenes.
“Bajo tus pies” ya se encuentra disponible en los cines argentinos.
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