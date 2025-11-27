El Vaticano manifestó su respaldo al último disco de Rosalía: "Vida interior"

La repercusión no quedó allí. En Cataluña, la voz institucional también se hizo escuchar. Xabier Gómez García, obispo de la diócesis de Sant Feliu de Llobregat —jurisdicción que incluye el lugar de nacimiento de la cantante— difundió una carta donde ponderó la libertad con la que la artista “habla sobre lo que siente que es Dios y su deseo de conocerlo”, aunque admitió que algunos pasajes pueden sonar “provocadoras”. Además, el religioso remarcó: “Al escuchar Lux, me encontré ante una obra que trascendía lo musical”. Y añadió: “Es una búsqueda espiritual a través del testimonio de mujeres de inmensa madurez espiritual”.