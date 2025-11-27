La Joaqui reunió al equipo de MasterChef Celebrity, pero Wanda Nara brilló por su ausencia: por qué no fue

Lejos de molestarse en desmentir "el chisme", La Joaqui hizo gala de su juego mediático, le tiró flores a Yanina Latorre, la conductora de SQP, y reconoció: "Yo soy polvorita pero no hubo ningún cruce", con Wanda Nara o nadie más.

"Nos hemos juntado en las casas de los otros, es un grupo re lindo", rescató La Joaqui, quien se declaró amiga incondicional de Valentina Cervantes después de compartir tres meses de MasterChef Celebrity con ella.

Después de halagar a la pareja de Enzo Fernández, que decidió dejar el reality show de Telefe para abocarse a su familia, La Joaqui se tomó el tiempo de desmentir ese chisme desagradable sobre que se lleva mal con Wanda Nara.

"Es mentira. Me entero porque me cuenta mi abuela. Pero es mentira", sentenció.