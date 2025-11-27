La Joaqui reunió al equipo de MasterChef Celebrity, pero Wanda Nara brilló por su ausencia: por qué no fue
La cantante decidió invitar a su casa a sus excompañeros de reality pero la conductora del ciclo no asistió. Luego se supo la verdad, de boca de la Joaqui.
A veces se da buena onda entre los compañeros de trabajo y es lindo cerrar un ciclo con una reunión social. En esa línea fue el plan de La Joaqui cuando recibió en su casa a sus colegas de MasterChef Celebrity, aunque lo más notable de la cita fue la ausencia de Wanda Nara.
En seguida se acrecentaron los rumores sobre la mala relación entre La Joaqui y Wanda Nara, como si no fuesen prueba suficiente sus tensas interacciones en cámara, en redes sociales y en los pasillos de Telefe. Pero esta semana la cantante sacó la pava del fuego y sirvió un té de tilo para el público.
"Wanda está trabajando todo el día chicos, no tiene tiempo de venir a nuestras juntadas", expresó esta semana La Joaqui al programa SQP, donde también aseguró que están "siempre todos invitados" siempre a su hogar.
"Pero estamos todos a distinto ritmo, Wanda está con las bikinis. Eso lleva tiempo", señaló la cantante mientras se retiraba de un lugar en su auto.
"Yo no grito. Ustedes saben que soy una piba educada. Digo lo que pienso", agregó sobre las versiones de tensión e incomodidad con Wanda Nara.
Lejos de molestarse en desmentir "el chisme", La Joaqui hizo gala de su juego mediático, le tiró flores a Yanina Latorre, la conductora de SQP, y reconoció: "Yo soy polvorita pero no hubo ningún cruce", con Wanda Nara o nadie más.
"Nos hemos juntado en las casas de los otros, es un grupo re lindo", rescató La Joaqui, quien se declaró amiga incondicional de Valentina Cervantes después de compartir tres meses de MasterChef Celebrity con ella.
Después de halagar a la pareja de Enzo Fernández, que decidió dejar el reality show de Telefe para abocarse a su familia, La Joaqui se tomó el tiempo de desmentir ese chisme desagradable sobre que se lleva mal con Wanda Nara.
"Es mentira. Me entero porque me cuenta mi abuela. Pero es mentira", sentenció.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario