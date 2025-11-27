Paulina Cocina quedó en medio de un fuerte debate en redes sociales: "No sabe nada"
Una discusión inesperada sacudió las redes y expuso las tensiones en el mundo gastronómico digital.
Un episodio tan sorpresivo como ruidoso irrumpió en las redes sociales cuando Paulina Cocina —la popular creadora de contenido cuyo nombre es Carolina Puga— quedó en el centro de un vendaval de comentarios tras recibir cuestionamientos directos a su conocimiento culinario. La controversia escaló cuando un cocinero, con tono tajante, aseguró que “no sabe nada”, desatando un debate que rápidamente llamó la atención del público general, de la comunidad gastronómica y de seguidores de ambas partes.
El colectivo gastronómico “La chancha y los 20” amplificó la disputa al sumarse con declaraciones igual de duras hacia la youtuber. Desde ese espacio no solo desestimaron su habilidad en la cocina, sino que incluso dudaron de su identidad, remarcando que no sabían “cómo se llama” y reforzando el tono crítico con frases incisivas. “No se llama Paulina. No cocina. No sabe. Su público es la media de la gente. Es la misma gente que si el shampoo no viene con instrucciones se lo toma. La gente nunca es parámetro”, lanzó sin filtros el cocinero, una frase que se viralizó por lo categórica.
El punto de partida del enfrentamiento surgió de una participación de la influencer en Perros de la Calle, donde se enfrentó a un desafío clásico de “mito o realidad”. Le consultaron si, al “hervir desde agua fría o desde agua caliente, el agua toma el sabor de la sustancia”, y ella respondió con un espontáneo: “¡Sabés que no sé!”. Esa admisión, que para muchos fue simplemente sincera, se transformó en el disparador de la crítica del especialista gastronómico.
Como suele ocurrir en el ambiente digital, la reacción de los millones de seguidores de Paulina no tardó en instalarse. La defensa se multiplicó en X con un tono entre humorístico e indignado. “Me gustan varios de tus videos, me gustan varios de los de Paulina… pero lo que más me divierte es cómo te ponés cuando reaccionás a sus dichos, a su existencia… indignado. Me voy a seguir disfrutando mi trago de shampoo con hielo y soda”, ironizó un usuario. Otro, al revisar el perfil del cocinero, apuntó: “Ahhhh no sabía quién y por qué este bardeaba a Paulina con una pelotudez y fui a su bio... Se hace el cocinero y quiere ser como ella, pura envidia, entendí todo”.
