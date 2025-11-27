Paulina Cocina quedó en medio de un fuerte debate en redes sociales: "No sabe nada"

Como suele ocurrir en el ambiente digital, la reacción de los millones de seguidores de Paulina no tardó en instalarse. La defensa se multiplicó en X con un tono entre humorístico e indignado. “Me gustan varios de tus videos, me gustan varios de los de Paulina… pero lo que más me divierte es cómo te ponés cuando reaccionás a sus dichos, a su existencia… indignado. Me voy a seguir disfrutando mi trago de shampoo con hielo y soda”, ironizó un usuario. Otro, al revisar el perfil del cocinero, apuntó: “Ahhhh no sabía quién y por qué este bardeaba a Paulina con una pelotudez y fui a su bio... Se hace el cocinero y quiere ser como ella, pura envidia, entendí todo”.