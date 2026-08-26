Conmoción por la muerte de Dolly Parton: los mensajes de Miley Cyrus, Barack Obama y Elton John

Elton John y Barack Obama despidieron a Dolly Parton

Elton John, quien también mantenía una amistad cercana con la artista, expresó públicamente su dolor por la noticia y aseguró estar "conmocionado y devastado".

"Una artista excepcional, única e irremplazable, con un corazón bondadoso", manifestó el músico británico en Instagram, donde acompañó sus palabras con una fotografía junto a Parton.

A las despedidas también se sumó Barack Obama, quien destacó no solo la trayectoria artística de Dolly, sino también su trabajo solidario y algunas de las iniciativas que impulsó a lo largo de su vida.

"Cuesta imaginar a personas que han tenido un mayor impacto que Dolly Parton. Nació en una cabaña de una sola habitación, ganó 11 Grammy y un Emmy, construyó un imperio, ayudó a millones de niños a leer, escribir y, por si eso no fuera suficiente, ayudó a acelerar la búsqueda de una vacuna contra la covid-19 que estaba desarrollando Moderna. ¡Vaya vida!", escribió el expresidente de Estados Unidos.

Las figuras que se sumaron a los homenajes

La noticia generó numerosas reacciones dentro de la industria del entretenimiento. Beyoncé, Paul McCartney, Sabrina Carpenter y Taylor Swift fueron algunas de las celebridades que se sumaron a los homenajes. Varios de ellos habían compartido proyectos o colaboraciones con Parton durante los últimos años de su carrera.

También expresaron su pesar Jane Fonda, Jamie Lee Curtis, Gene Simmons, Bill Anderson, Blake Shelton y Billy Ray Cyrus, entre otras personalidades que recordaron a la cantante después de conocerse su fallecimiento.

Dolly Parton murió a los 80 años luego de una breve batalla contra el cáncer. La noticia fue comunicada por su sobrino y jefe de seguridad, Bryan Seaver, mediante un video publicado en la cuenta de Instagram de la cantante. La forma elegida para anunciar su fallecimiento había sido un pedido de la propia artista.

El legado de Dolly Parton

Considerada una de las figuras fundamentales de la historia de la música country, Parton construyó una extensa carrera que trascendió ampliamente ese género. A lo largo de su trayectoria obtuvo 11 premios Grammy y también desarrolló trabajos como actriz, empresaria y filántropa.

Su influencia llegó incluso a un terreno inesperado: la ciencia. La oveja Dolly, reconocida mundialmente por haber sido el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta, recibió ese nombre en homenaje a la cantante.

De esta manera, la muerte de Dolly Parton deja atrás una carrera marcada no solo por sus canciones y reconocimientos, sino también por su presencia en la cultura popular, sus iniciativas solidarias y una influencia que atravesó generaciones.