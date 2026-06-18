El gesto que no se vio de Lionel Messi tras el debut de Argentina en el Mundial 2026

La noche terminó siendo inolvidable para el rosarino. Además de liderar el triunfo argentino, marcó los tres goles del partido y alcanzó los 16 tantos en Copas del Mundo, igualando al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Entre récords, festejos y una actuación brillante dentro del campo de juego, Messi también dejó una imagen que volvió a reflejar su cercanía con los fanáticos y el respeto que genera entre colegas y rivales de todo el mundo.