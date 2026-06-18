El gesto que no se vio de Lionel Messi tras el debut de Argentina en el Mundial 2026
Luego del tremendo triunfo en el arranque de la Copa del Mundo, el capitán de la Albiceleste se tomó una foto con la hija de una de las grandes figuras de Argelia.
La goleada por 3-0 de la Selección Argentina sobre Argelia en el debut del Mundial 2026 dejó una imagen que pasó inadvertida durante varias horas, pero que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.
Luego del encuentro disputado en Kansas City, Lionel Messi se tomó unos minutos para fotografiarse junto a Mila, la hija de Riyad Mahrez, la máxima estrella del seleccionado argelino. En la imagen se lo ve al capitán argentino sonriendo junto a la niña, que lucía la camiseta de su país. La fotografía fue compartida por Taylor Ward, esposa del futbolista, y despertó una gran cantidad de reacciones entre los fanáticos de ambos seleccionados.
El 10 vestía la camiseta utilizada durante la entrada en calor, mientras que la pequeña cumplía uno de los sueños más especiales para cualquier amante del fútbol: conocer al jugador que muchos consideran el mejor de todos los tiempos.
El elogio de Riyad Mahrez a Lionel Messi
El gesto del capitán argentino también se da en un contexto de admiración mutua. Antes del partido, Mahrez había sido consultado sobre Messi y no dudó en destacar su figura: "Es el mejor jugador del mundo y la Copa del Mundo es su competencia favorita", había señalado el experimentado atacante, que ingresó desde el banco durante el encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo J.
La noche terminó siendo inolvidable para el rosarino. Además de liderar el triunfo argentino, marcó los tres goles del partido y alcanzó los 16 tantos en Copas del Mundo, igualando al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales.
Entre récords, festejos y una actuación brillante dentro del campo de juego, Messi también dejó una imagen que volvió a reflejar su cercanía con los fanáticos y el respeto que genera entre colegas y rivales de todo el mundo.
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