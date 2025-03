El video de Sandra de Gran Hermano que generó un fuerte repudió en redes: "No puede ser tan sucia"

En esta ocasión, el video muestra a Sandra secando los platos y utensilios de cocina que ya habían sido lavados, con el mismo trapo con que limpió previamente una ojota. Sin cambiar el paño o siquiera lavarlo, la pescadora de La Plata utilizó el mismo trapo, provocando todo tipo de reacciones.

viral sandra gran hermano.mp4

Por esta razón, las redes sociales no tardaron en llenarse de críticas hacia Sandra, acusándola de poner en riesgo la salud de ella misma y de sus compañeros. Los usuarios expresaron su indignación por su actitud, señalando la falta de higiene en sus prácticas cotidianas dentro de la cocina.

Algunos comentarios no tardaron en surgir:"No puede ser tan sucia"; "¿Una rascadita de ort... y a seguir cocinando?";"Yo veo esto y me quiero morir. No entiendo cómo, por sentido común, no te da asco limpiar un zapato y con ese mismo trapo secar cubiertos"; "Después le decían a la Tana por lavar la tanga ahí"; "Bromatología salió del grupo"; fueron sólo algunos de los mensajes en X.

Estas críticas reflejan el malestar generalizado de los espectadores, quienes no comprenden cómo alguien podría llevar a cabo estas acciones sin considerar los riesgos que conllevan para la salud. La situación ha generado un debate sobre las normas básicas de higiene en espacios comunes, especialmente en un entorno cerrado como la casa del reality.