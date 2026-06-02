El video viral de Luana Fernández en Gran Hermano: fue captada comiendo a escondidas en el baño

Con las piezas de comida todavía en el interior de su boca, la jugadora reaccionó al instante exclamando: “Ocupado”, una respuesta espontánea que desnudó por completo la incómoda secuencia que estaba protagonizando en soledad.

El registro audiovisual permitió visualizar el momento exacto en el que Luana intentó introducir un pedazo de pan dentro de su indumentaria para preservarlo de cara al futuro; no obstante, al ver frustrada su maniobra, optó por masticar a contrarreloj el remanente que le quedaba en las manos. Tiempo después, la participante admitió sin vueltas encontrarse “muerta de hambre”, una contundente definición que no tardó en cosechar repercusiones negativas entre la audiencia del show diario.

La actitud de Luana Fernández con la comida en Gran Hermano

Lejos de presentarse como un acontecimiento excepcional, este accionar forma parte de un patrón de conducta que la concursante ya exhibió en otras oportunidades en lo que va de su estadía en el encierro. A lo largo de la competencia, Fernández fue objeto de reiterados reproches por parte de sus pares debido a su costumbre de adueñarse de provisiones alimenticias y atados de cigarrillos sin mediar palabra ni pedir el debido consentimiento, actitudes que sembraron discordia.

Sin ir más lejos, uno de los registros más frescos de estas maniobras estuvo a un paso de desatar una fuerte pelea a trompadas entre Brian Sarmiento y Franco Zunino, quienes quedaron envueltos en un clima de extrema hostilidad por culpa de estas faltas.

A pesar de acumular polémicas sobre sus hombros y de haber quedado en evidencia ante las cámaras de televisión en reiteradas ocasiones, la muchacha conserva un sólido colchón de adhesiones en el exterior de la casa. Dicho soporte por parte de los televidentes le garantizó sortear con éxito las galas de eliminación, de manera tal que su permanencia en la carrera hacia el premio mayor no exhibe fisuras ni peligros en el corto plazo.

De todos modos, la realidad que le toca experimentar puertas adentro no deja de despertar inquietud en las redes sociales, principalmente si se tiene en cuenta que pocas jornadas atrás la propia protagonista le había confiado a sus compañeros que se encontraba batallando contra severos cuadros de ansiedad. Se trata de un delicado aspecto de su salud que volvió a cobrar una enorme trascendencia a raíz de la difusión de este último video en el sanitario.