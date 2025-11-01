Eladio Carrión hizo temblar Buenos Aires con un show demoledor
El reconocido artista se presentó en el Movistar Arena y causó furor con la última fecha del año de "Don KBRN World Tour".
El consagrado artista y referente urbano Eladio Carrión cerró el año de su “DON KBRN World Tour” en Argentina, y la fiesta fue absoluta. Un espectáculo que marca un punto histórico y que da cuenta de la supremacía en la que se encuentra hoy este gran músico.
En el marco de uno de los materiales bisagras de Eladio que ha conquistado al mundo, este espectáculo envolvente es un viaje por todos los sentidos, proponiendo desplegar la imaginación y dejarse llevar por las emociones sin límites. Una experiencia 360º totalmente cinematográfica, que invitó a los presentes a sumergirse en un mundo inspirado en la cultura japonesa Yakuza, mientras la potencia de las letras y performance de Carrión se lucían de manera monumental.
Durante más de dos horas, y más de 30 canciones Eladio Carrión conectó con el público argentino celebrando su legendaria trayectoria, repasando sus infaltables hits y estrenando por primera vez en suelo argentino temas que ya son éxitos globales. Así, el puertorriqueño va llegando al cierre de una gira épica que ha convocado a miles de personas por el mundo.
En su paso por Argentina, el consagrado artista sorprendió a sus fanáticos con un repertorio arrasador que comenzó con “Invencible”, “Him”, “Thunder y Lightning”, “Si la calle me llama” y “3 AM”.
Uno de los momentos más impactantes de la noche se dió cuando Eladio Carrión presentó “1%”, una canción inédita junto a Paulo Londra, quien fue invitado especial para estrenar esta colaboración explosiva haciendo vibrar a todos en una noche única.
El artista puertorriqueño reveló que esta fue la primera vez que revela un tema inédito en vivo. De esta manera se concretó una unión arrolladora entre dos artistas y referentes del género urbano latino. Bhavi también se sumó en el escenario para una interpretación de “Hola Bebé” donde nadie paró de cantar.
Este reencuentro inolvidable culminó su gira por Latinoamérica con “Moshpit”, “BZRP” y “Mbappe” causando la euforia de todo el Arena de Buenos Aires completamente de pie vibrando junto a uno de los máximos referentes de la escena urbana.
Eladio Carrión, ganador del Latin Grammy, comenzó su “DON KBRN World Tour” en España y realizó 16 presentaciones en USA por diferentes ciudades marcando un nuevo hito en su trayectoria con entradas agotadas. Latinoamérica pudo disfrutarlo en su paso por Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Chile y Argentina, y se aguardan sus fechas próximamente en México.
