Eladio Carrión hizo temblar Buenos Aires con un show demoledor

Embed - Dale Play on Instagram: "presentación inédita de 1% nuevo tema de @eladiocarrion @paulolondra muy prontooo" View this post on Instagram A post shared by Dale Play (@livedaleplay)

El artista puertorriqueño reveló que esta fue la primera vez que revela un tema inédito en vivo. De esta manera se concretó una unión arrolladora entre dos artistas y referentes del género urbano latino. Bhavi también se sumó en el escenario para una interpretación de “Hola Bebé” donde nadie paró de cantar.

Este reencuentro inolvidable culminó su gira por Latinoamérica con “Moshpit”, “BZRP” y “Mbappe” causando la euforia de todo el Arena de Buenos Aires completamente de pie vibrando junto a uno de los máximos referentes de la escena urbana.

Eladio Carrión, ganador del Latin Grammy, comenzó su “DON KBRN World Tour” en España y realizó 16 presentaciones en USA por diferentes ciudades marcando un nuevo hito en su trayectoria con entradas agotadas. Latinoamérica pudo disfrutarlo en su paso por Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Chile y Argentina, y se aguardan sus fechas próximamente en México.